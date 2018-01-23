Моусон: «Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно»

Защитник «Суонси» Алфи Моусон прокомментировал победу во вчерашнем матче 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Отметим, что Моусон забил решающий гол в этой встрече.



«Это была большая победа для нас. Мы доказали, что в футболе может произойти все что угодно.



Данный результат показывает, что нам по силам сохранить прописку в АПЛ.



Конечно, теперь победа оказывает давление на нас. В следующем матче нам придется постараться, чтобы показать результат не хуже этого».



В данный момент «Суонси» замыкает таблицу чемпионата Англии, в активе у клуба 20 набранных очков.