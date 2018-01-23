Чеферин: «Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что современному футболу нужно бороться со скупкой игроков богатыми клубами.
«Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию», - считает Чеферин.
Функционер намеревается ввести систему правил, которые будут схожи с налогом на роскошь.
То, что два клуба в открытую нарушают правила ФП (как МС спонсируется собственным владельцем, так и за Неймара 220 миллионов выплатил владелец ПСЖ же), а Чеферин делает вид, что ничего не происходит, по-моему, самоочевидно говорит за его финансовую заинтересованность.
Но, конечно, как сказал один гениальный человек, "А ты докажи, что не Аллах".
То, что два клуба в открытую нарушают правила ФП (как МС спонсируется собственным владельцем, так и за Неймара 220 миллионов выплатил владелец ПСЖ же), а Чеферин делает вид, что ничего не происходит, по-моему, самоочевидно говорит за его финансовую заинтересованность.
Но, конечно, как сказал один гениальный человек, "А ты докажи, что не Аллах".
Таким образом, кажется, что это балабольство в реальности, наоборот, от лица катарских шейхов делается, чтобы, наоборот, оставшихся конкурентов прижать.
Таким образом, кажется, что это балабольство в реальности, наоборот, от лица катарских шейхов делается, чтобы, наоборот, оставшихся конкурентов прижать.