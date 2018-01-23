Чеферин: «Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что современному футболу нужно бороться со скупкой игроков богатыми клубами.



«Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию», - считает Чеферин.



Функционер намеревается ввести систему правил, которые будут схожи с налогом на роскошь.