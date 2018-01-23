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Чеферин: «Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию»

сегодня, 10:54

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что современному футболу нужно бороться со скупкой игроков богатыми клубами.

«Богатые клубы скупают самых лучших игроков. Мы должны остановить эту тенденцию», - считает Чеферин. 

Функционер намеревается ввести систему правил, которые будут схожи с налогом на роскошь

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 22:17
Просто долю затребуют видимо.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:30
вот зачем все эти ограничения, если их спокойно обходят мешки?!! наоборот, уберите этот проклятый гоббский фэфэпэ
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 11:51
это не поможет. единственный выход это потолок зарплат. запретить командам платить игрокам больше 10-15 лямов в год. если уличат что приплачивают по черному, санкции применять серьезные к клубам. а иначе это все лабуда и пустая болтовня. вот будет игрок получать потолок и не будет ему смысла переходить ради денег уже. только по иным причинам. только тогда не будут стекаться все сливки в 2-3 клуба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Saang
сегодня в 11:50
Saang:
А можно пруфы про "на лапу"? Я не с тем чтоб спорить а чтоб почитать - искать новости сил уже нет по теме)
Если бы были пруфы, Чеферин уже не в кресле главы УЕФА сидел))

То, что два клуба в открытую нарушают правила ФП (как МС спонсируется собственным владельцем, так и за Неймара 220 миллионов выплатил владелец ПСЖ же), а Чеферин делает вид, что ничего не происходит, по-моему, самоочевидно говорит за его финансовую заинтересованность.

Но, конечно, как сказал один гениальный человек, "А ты докажи, что не Аллах".
Saang
Saang ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 11:36
Так Себе Аналитик:
Отлично будет. Учитывая, что МС и ПСЖ дают вам на лапу в открытую и 300-миллионный контракт МС с компаниями собственного владельца вас устраивает, значит, прижмут более скромные команды, которые не могут себе позволить десятки миллионов заносить. Таким образом, кажется, что это балабольство в реальности, наоборот, от лица катарских шейхов делается, чтобы, наоборот, оставшихся конкурентов прижать.
А можно пруфы про "на лапу"? Я не с тем чтоб спорить а чтоб почитать - искать новости сил уже нет по теме)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:24
Отлично будет. Учитывая, что МС и ПСЖ дают вам на лапу в открытую и 300-миллионный контракт МС с компаниями собственного владельца вас устраивает, значит, прижмут более скромные команды, которые не могут себе позволить десятки миллионов заносить.

Таким образом, кажется, что это балабольство в реальности, наоборот, от лица катарских шейхов делается, чтобы, наоборот, оставшихся конкурентов прижать.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:58
Миллион способов обойти этот налог.
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