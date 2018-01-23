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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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РФС премирует игроков сборной России за выступление на Кубке Конфедераций

сегодня, 11:52

Футболисты сборной России, принимавшие участие в Кубке Конфедераций, будут премированы РФС, несмотря на то, что выступление команды Станислава Черчесова на турнире трудно назвать успешным, утверждает источник. Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой этап, уступив португальцам и мексиканцам после победы над сборной Новой Зеландии в матче открытия.

Примечательно, что в июле 2017 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что РФС не станет поощрять игроков:

«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход в полуфинал Кубка Конфедераций. Поэтому они ничего не получат».

Однако теперь стало известно, что футболисты получат премию за победу над сборной Новой Зеландии. Один из игроков сборной России даже сообщил о том, что выплату премий обещали провести в срок до июля 2018 года.

Изначально в бюджет РФС была заложена премия в размере более 230 млн рублей.

Кубок Конфедераций за 15 минут

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Все комментарии
Dominators
Dominators
сегодня в 20:21
Представьте себе размер премий чиновников РФС , какие они себе нарисуют . Мол под нашим руководством , бла - бла - бла ,- сборная достигла таких выдающихся результатов ... Самки собак ...А после ЧМ еще нарисуют ...
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 18:44
Не ужели не постыдятся и возьмут?
RUSTY8
RUSTY8 ответил mitrofanych
сегодня в 13:41
mitrofanych:
Блин, вот бы мне премии давали за то, что я просто попытался ввести в строй новую линию оборудования. Заработал только один прибор, а остальные сгорели. Да и фиг с ними. А мне премия за то, что я пытался и у меня глаза горели.
++++
mitrofanych
mitrofanych
сегодня в 13:26
Блин, вот бы мне премии давали за то, что я просто попытался ввести в строй новую линию оборудования. Заработал только один прибор, а остальные сгорели. Да и фиг с ними. А мне премия за то, что я пытался и у меня глаза горели.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 13:20
Предлагаю премиальные выписывать пи..юлями
Faustello
Faustello
сегодня в 12:26
Думаю нужно ещё звание героев России дать! Заслужили ребята!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:20
Кретинизм! Их вообще то лишить надо за КК. Победили дворовую команду, опозорились с двумя середняками, не вышли из группы и премия! Маразм!
juchok
juchok ответил Владимир_Спартак
сегодня в 12:09
Владимир_Спартак:
Подогревают нашу Сборную. Все делают для успешного выступления на ЧМ мира. УЖЕ И АВАНС ДАЛИ. Теперь осталось всего ничего из группы выскочить. ТОЛЬКО В КАКУЮ СТОРОНУ ВОТ???
группу то тоже подогрели!
juchok
juchok
сегодня в 12:08
у меня прям бомбануло! за победу над Новой Зеландией....огонь! Игорьку за карате-марате двойную премию выпишите!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:08
Нужно срочно провести матч со сборной Никарагуа и премировать игроков за победу.
311
311
сегодня в 12:01
То, что новозеландских рэгбистов победили это конечно космос, впереди арабские шахматисты!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:59
Подогревают нашу Сборную. Все делают для успешного выступления на ЧМ мира. УЖЕ И АВАНС ДАЛИ. Теперь осталось всего ничего из группы выскочить. ТОЛЬКО В КАКУЮ СТОРОНУ ВОТ???
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