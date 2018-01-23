РФС премирует игроков сборной России за выступление на Кубке Конфедераций

Футболисты сборной России, принимавшие участие в Кубке Конфедераций, будут премированы РФС, несмотря на то, что выступление команды Станислава Черчесова на турнире трудно назвать успешным, утверждает источник. Напомним, россияне не сумели преодолеть групповой этап, уступив португальцам и мексиканцам после победы над сборной Новой Зеландии в матче открытия.

Примечательно, что в июле 2017 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что РФС не станет поощрять игроков:

«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход в полуфинал Кубка Конфедераций. Поэтому они ничего не получат».

Однако теперь стало известно, что футболисты получат премию за победу над сборной Новой Зеландии. Один из игроков сборной России даже сообщил о том, что выплату премий обещали провести в срок до июля 2018 года.

Изначально в бюджет РФС была заложена премия в размере более 230 млн рублей.

Кубок Конфедераций за 15 минут