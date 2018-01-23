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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Рейнгольд: «3 млн евро Дзюбе никто не даст, как игрок он закончился»

сегодня, 11:59

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которого недавно перевели во вторую команду клуба:

«Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в „Зенит“. Я сказал, что он выбрал не ту команду. В „Зените“ он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в „Зените“.

Никогда в жизни ни один тренер не будет строить футбол, при котором его команда будет играть на одного человека. Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст».

Лишние люди. Клубы РФПЛ и их обузы

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 19:42
Ждем ответочки от Дзюбы!
Konst56
Konst56 ответил 13 RUS
сегодня в 18:36
13 RUS:
Это твой спартак закончился после 0-7 аххах
Причем тут Спартак? Новость вроде про дзюбу... В Спартаке дзюбы нет...
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 18:29
Артёму нужен, прежде всего Миодраг Божович!
Только с ним Артём сможет заиграть новыми футбольными красами в Арсенале!
Вот только по этой причине Артёму есть БОЛЬШОЙ смысл переходить в Арсенал!!!

В Ростове при Божовиче, и под его ЧУТКИМ руководством, у Артема всё получалось и в Арсенале получится!
Будем всегда РАДЫ!!!
Желаем больших успехов Артёму, Божовичу и Арсеналу!
Эта футбольная троица сможет громко о себе ЗАЯВИТЬ!!!
gracie
gracie ответил Некит_Зенит
сегодня в 17:23
Заметка надиктована ему хозяином Спартака.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 17:13
Это твой спартак закончился после 0-7 аххах
Konst56
Konst56
сегодня в 17:07
Чуть больше полугода назад капитаном зенита был, а теперь уже закончился... Неужели такое бывает? Из князи в грязи прям...
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:45
Ох уж этот завистливый пенсионер из тарасовки...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:43
Ни одно полено в мире столько не стоит, а в особенности насквозь провонявшее в паредасовке
gracie
gracie
сегодня в 16:31
Как такие аналитки и знатоки кожанного могут говорить о футболисте ,который играет за сборную , тем более , что сам автор никогда не играл на таком высоком уровне, хотелось видеть более компетентные заметки , а не от этих зависимых спартаковских ...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 16:17
Откуда такая уверенность у ренгальда, и причем тут 3 миллиона евро??
Смолов и Кокорин долгое время были в тени и что?! Можно было сказать, что они как футболисты и не начинались.
Если игрок перестал попадать в состав, почему сразу футболист закончился? Шатов тоже закончился? Отправьте его куда нить в цска, будет выходить в основном составе.
Новый тренер новые схемы другой футбол. Стыдно должно быть ренгальду такое не знать))
Aris
Aris
сегодня в 15:19
Дзюба, как футболист, закончился как только стал много комментировать...
Вспомним Сашу Павленко, неплохой вроде игрок и как кончил. И тут язык - враг его.
Fits Fits
Fits Fits
сегодня в 14:58
Оба друг друга стоят... Дзюба как футболист, а Рейнгольд, как эксперт...
А Рейнгольд к тому же злобный, и злопамятный человек...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:55
Много Дзюбы опять. Его проблемы, как футболиста, с этого и начиналось. Пусть засучивает рукава и начинает снова с нуля, если он так не считает, то тогда он закончится, как говорит ветеран.
шацк
шацк
сегодня в 14:48
Странная зависть антинародного пенсионера... Я как болельщик отечественного футбола, желаю Артему побыстрее выйти на прежний уровень и помочь сборной России на домашнем ЧМ 2018г.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:48
Рейнгольд настроен критически. Зулусам спартаковским тоже досталось на орехи...
stavr74
stavr74
сегодня в 14:45
теперь ему один путь в ПСЖ будет дзюбинью мячики носить Трениришке
kastet2008
kastet2008 ответил d_fincher
сегодня в 14:32
Ты бы лучше спасибо Зениту сказал ,за медали чемпионата Европы 2008!
Когда больше половины состава из Зенита были !Один Аршавин как играл!
Форвард Ювентуса
Форвард Ювентуса ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:31
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
СПАРТАЧИ УЖЕ ЗАБЫЛИ КАК ДЗЮБА СОХРАНИЛ ПРЕСТИЖ СПАРТАКА В МАТЧАХ С ДИНАМО К И ПОРТУ ??? ЕСЛИ Б НЕ АРТЁМ БЫЛИ Б СУХАРИ 0-4 И 0-5 !!! ГЫ-ГЫ-ГЫ
Дзюба слабый в футболист. В возрасте.
unoejk
unoejk ответил Бутсы
сегодня в 14:31
Бутсы:
Странно вы работаете. Шуточную беседу полностью закрыли под спойлер, прямое оскорбление с картинкой, на которое я лично нажал Караул уже весит пол часа и ноль реакции. Мне такое читать не приятно. Если я получу ВИП статус я смогу выкладывать подобные?
Объясните пожалуйста, о какой картинке речь. Только пишите сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml , иначе это обсуждение действий модераторов вне спец. тем, что наказуемо.
Бутсы
Бутсы ответил unoejk
сегодня в 14:27
unoejk:
Имелась ввиду беседа пользователей "Казанский" и "Mяyчeло". Но вы правы: это бан за личное оскорбление. Только пишите в следующий раз сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
Странно вы работаете. Шуточную беседу полностью закрыли под спойлер, прямое оскорбление с картинкой, на которое я лично нажал Караул уже весит пол часа и ноль реакции. Мне такое читать не приятно.


Если я получу ВИП статус я смогу выкладывать подобные?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:20
верю Артем еще себя покажет!
Ходячий по граблям
Ходячий по граблям ответил proezd2
сегодня в 14:18
proezd2:
кто этот дб!?
Рейнгольд или Дзюба не договорили?
Первый это старый спартаковский брюзга, которому всегда стыдно за Спартак!
Второй это тот, кто в каждом матче забивал Спартаку!
proezd2
proezd2
сегодня в 14:06
кто этот дб!?
unoejk
unoejk ответил Байкал-38
сегодня в 14:06
Байкал-38:
Взаимный? я их нисколечко не оскорбил, а вот от них одни оскорбления. То меня с женщиной сравнивают, то "рожа" у меня на аватрке страшная. Резвятся ребята.
Имелась ввиду беседа пользователей "Казанский" и "Mяyчeло". Но вы правы: это бан за личное оскорбление. Только пишите в следующий раз сюда: https://www.soccer.ru/game/league/1016346.shtml
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:01
Зенит уничтожил еще одного сборника. Не в первой.
борька
борька
сегодня в 13:53
!
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Затуркали парня,все плохое на него валят! Терпи, Артем,пока получай зарплату, а кому будешь нужен, позовут. Пока с Пашкой в карты играй!
Байкал-38
Байкал-38 ответил cska.78
сегодня в 13:52
cska.78:
Давно закинул кошака в игнор, сейчас постоянно его таким видно :)
Прикольно!
cska.78
cska.78 ответил Байкал-38
сегодня в 13:51
Байкал-38:
Взаимный? я их нисколечко не оскорбил, а вот от них одни оскорбления. То меня с женщиной сравнивают, то "рожа" у меня на аватрке страшная. Резвятся ребята.
Давно закинул кошака в игнор, сейчас постоянно его таким видно :)
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 13:49
Давайте по-чесноку: любой футболист, переходящий в ГазПроект, осознаёт, что хоронит свою карьеру за неплохую пенсию. Бухаров, Шатов, Новосельцев, ...да много ещё только россиян, "зарывших" себя добровольно в "Газовике" за деньги неслабые? Печалька, ребята..
Байкал-38
Байкал-38 ответил unoejk
сегодня в 13:48
unoejk:
Прекратите пожалуйста взаимный троллинг или пойдут баны. Некоторые комментарии уже похожи на оскорбления.
Взаимный? я их нисколечко не оскорбил, а вот от них одни оскорбления. То меня с женщиной сравнивают, то "рожа" у меня на аватрке страшная. Резвятся ребята.
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