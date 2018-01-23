Рейнгольд: «3 млн евро Дзюбе никто не даст, как игрок он закончился»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которого недавно перевели во вторую команду клуба:

«Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в „Зенит“. Я сказал, что он выбрал не ту команду. В „Зените“ он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в „Зените“.

Никогда в жизни ни один тренер не будет строить футбол, при котором его команда будет играть на одного человека. Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст».

Лишние люди. Клубы РФПЛ и их обузы