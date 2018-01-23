Созин про бойкот Украины: «Позиция ФИФА важнее, чем мнение любого министра»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал призыв властей Украины к бойкоту чемпионата мира 2018 в России.

«Правила ФИФА гласят, что государство не имеет права вмешиваться в дела футбольных организаций. Было много разных прецедентов, позиция ФИФА всегда была очень жёсткой в таких вопросах. Организация действует согласно своему уставу. На мой взгляд, если Климкин решил пойти против честного и открытого футбола, то мы как страна можем только удивляться такой позиции. Вступать в полемику с озлобленным политиком — себя не уважать.

ФИФА должна объяснить Климкину, что так никто не делает. Нужно заниматься своим прямым делом, а не подстрекать к бойкоту. Пусть Климкин занимается международными обязательствами перед Украиной или внутренними проблемами в стране. У Украины больше проблем нет? Позиция ФИФА важнее, чем мнение любого министра».