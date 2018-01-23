Созин про бойкот Украины: «Позиция ФИФА важнее, чем мнение любого министра»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 12 5.8 1.25
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 2.85 3.4 2.4
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:1 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
  • Главные новости
  • Все новости
20:47
ПСЖ объявил о трансфере Диарра20
19:52
«Локомотив» сыграл вничью с клубом Витселя24
18:38
«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб39
17:35
Врач сделал прогноз по возвращению травмированного Джикии39
17:21
«Интер» хочет взять в аренду форварда «Ливерпуля»7
22:07
Росси выбыл на 10 дней из-за травмы бедра1
22:00
Семин: «В первом тайме „Локомотив“ не позволил ничего создать сопернику»0
21:55
«Бристоль Сити» - «Манчестер Сити»: Гвардиола вновь доверил Зинченко начать матч6
21:54
Бывший защитник «Рубина» стал игроком «Сассуоло»0
21:45
Хавбек дортмундской «Боруссии» проведет полгода в «Штутгарте»0
21:36
Фил Невилл назначен главным тренером женской сборной Англии2
21:30
Ригони: «Буду рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин»22
21:27
«Ньюкасл» арендовал полузащитника «Челси»1
21:20
Смертин: «Мы проведем семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике»5
20:59
СМИ: «РБ Лейпциг» перехватит 16-летнего Эмбало у «Барселоны»3
20:55
Неймар и Мбаппе пропустят матч с «Генгамом»4
20:49
Тренер «Сампдории»: «„Рома“ сильна и без Джеко»1
20:37
В Либерии прошла инаугурация Джорджа Веа6
20:36
Интересовавший «Зенит» поляк стал игроком «Кристал Пэлас»15
20:29
«Лион» готов отпустить Гренье в «Вест Хэм»2
20:19
«Наполи» заинтересован в трансфере полузащитника «Марселя»1
20:08
Конте сообщил, что Кенеди отправится в «Ньюкасл»0
19:52
Дайч заключил новый контракт с «Бернли»0
19:39
Эмери: «Сказал Моуре, что ему придется искать себе новый клуб»2
19:35
«Барселона» показала видео самых ярких моментов с участием Маскерано5

Созин про бойкот Украины: «Позиция ФИФА важнее, чем мнение любого министра»

сегодня, 13:07

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал призыв властей Украины к бойкоту чемпионата мира 2018 в России. 

«Правила ФИФА гласят, что государство не имеет права вмешиваться в дела футбольных организаций. Было много разных прецедентов, позиция ФИФА всегда была очень жёсткой в таких вопросах. Организация действует согласно своему уставу. На мой взгляд, если Климкин решил пойти против честного и открытого футбола, то мы как страна можем только удивляться такой позиции. Вступать в полемику с озлобленным политиком — себя не уважать.

ФИФА должна объяснить Климкину, что так никто не делает. Нужно заниматься своим прямым делом, а не подстрекать к бойкоту. Пусть Климкин занимается международными обязательствами перед Украиной или внутренними проблемами в стране. У Украины больше проблем нет? Позиция ФИФА важнее, чем мнение любого министра».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семин: «В первом тайме „Локомотив“ не позволил ничего создать сопернику»
Сегодня, 22:00 0
Ригони: «Буду рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин»
Сегодня, 21:30 22
Фернандеш: «„Локомотив“ отказался рассматривать любые варианты моего трансфера»
Сегодня, 19:13 9
Каррера: «На данный момент нас интересует аренда Максимовича»
Сегодня, 18:06 36
Трахтенберг отказался комментировать получение штрафа за твит о «шоколадках»
Сегодня, 17:25 16
Карпин: «Тренерский штаб доволен, как футболисты „Ростова“ отнеслись к делу»
Сегодня, 15:38 9
Обсудить
Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил FERIS
сегодня в 17:51
FERIS:
Сейчас Украина в такой опе,что Янукович и даже сам Господь им уже не поможет.
Да, это точно! Ну, что же, сами хотели, вот и получили. Украине, сам Бог велел к России жаться, увы, не все это понимают. Шанс на спасение еще есть, тока сначала покаяться надо и пересмотреть свое отношение к реальности.....
FERIS
FERIS ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 17:48
Сейчас Украина в такой опе,что Янукович и даже сам Господь им уже не поможет.
FERIS
FERIS ответил dimagas1
сегодня в 17:41
Ещё бы будут на хохляндии нынешняя хунта на себя наговоривать им проще предыдущее правительство во всех смертных грехах обвинить.
Чтобы свою бездарность и не профеессинализм скрыть.
Да только уже много времени прлшло со дня переворота а стало ещё во сто крат хуже.
Я убедился в их бездарности ещё когда у власти был Ющ,сейчас у власти те же рожи находятся,что и рри Юще.
Кстати тогда Янык тоже на выборахпроявил безволие и соплежуйство,дав добро на третий тур выборов,который вообще по закону не должен был состояться.
Как в этот раз он испугался нациков и слушал гейропейских политиков.
А поповоду почему Янык и его окружение чухнули в Россию,.Все просто потому что только в Рсссии есть гарантия что их самих и семьи не достанут пиндосы с украинскими хунтятами.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил FERIS
сегодня в 17:39
FERIS:
Вопрос к представителям с Украины. Кто выиграл от майдана ? Я лично думаю выиграла верхушка и отбитые нацики и то некоторые из них стали прозревать. И ещё такой вопрос,хотели ли бы вы вернуть времена Яныка?
Сейчас в Украине с огромной надеждой смотрят на возвращение Януковича!!! Поняли, кто есть "ху"!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
сегодня в 17:36
Литейный 4:
Не стоит на Климкина обращать внимание. Украина скоро вернется в границы 1654года.
Кстате, спасибо, что вчера в хоккее отдали нам 2 очка, возможно эти очки помогут нам в ПО попасть. Знарок все-таки помог, по старой памяти.....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Советчик №1
сегодня в 16:59
Советчик №1:
Вот в такие!
+1000!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
сегодня в 16:58
Литейный 4:
Не стоит на Климкина обращать внимание. Украина скоро вернется в границы 1654года.
Красавец! Я всегда знал, что ты- образованный человек!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:56
А кто такой Климкин, ваще?! Я лично, когда его слушаю, меня хватает тока на 5 мин., потом выключаю. Украина, которая погрязла в корупции и преступности, и над которой весь мир смеется, еще вправе что-нибудь говорить и замечания делать??? Страна, которая живет на америкосовских кредитах и на подачках, еще смеет указывать другим?! Я, 45 лет прожил в Украине и отвечаю за базар. Страна, без будущего- могла бы и помолчать......
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 16:55
хохлов надо без отбора на все чемпионаты пускать , они же черное море выкопали !!!!!
dimagas1
dimagas1 ответил 77rust77
сегодня в 16:33
77rust77:
Он знал откуда ветер дует и убежал в Россию а вот нынешнее руководство победит не в Европу а в США или в Канаду
Во.И не нойте что вас там не любят и не уважают.Укрывают у себя гос.предателя и делают бровки домиком.
77rust77
77rust77 ответил dimagas1
сегодня в 16:25
Он знал откуда ветер дует и убежал в Россию а вот нынешнее руководство победит не в Европу а в США или в Канаду
dimagas1
dimagas1 ответил FERIS
сегодня в 16:24
FERIS:
А ты уверен что это по приказу Яныка убивали? Ведь убитые были с обоих сторон. Сейчас на фоне борьбы верхушки за власть,всплывают любопытные факты. Есть сведетели которые утверждают,что снайперов из Грузии привез Мишико Саакашвили. Я у верен ,что у Яныка отдать приказ стрелять на поражение кишка тонка. Его тупа сделали козлом отпущения,чтобы окончательно слить вот и всё) Он вор,но не убийца) А убийцы которые знают всю правду правят страной или точнее тем что от неё осталось.
Я ничего не могу доказать ,как и ты.Эти версии чет тока на кацапии мусолят.
А про яныка соглашусь,он ссыкло знатное.Но это не отменяет того что все кто причастны к этим делам убежали куда?тарам-пам -пам на рассею......чет не в Монголию., не в Грецию,даже не в США.Совпадение?..нннне думаю))))
77rust77
77rust77 ответил морозз
сегодня в 16:23
Не подкидывай им такие идей сейчас соберут 8 команд которые не попали на чемпионат и разыграют альтернативный кубок неудачников
77rust77
77rust77 ответил FERIS
сегодня в 16:22
Хочешь верь хочешь не верь но в Украине верят только тому что они центр вселенной,что Чёрное море выкопали и что Геродот был хохлом,а реалии они не видят
FERIS
FERIS ответил dimagas1
сегодня в 16:17
Я прожил в Украине 25 лет.
И у меня там живут родственники друзья и знакомые.
Так что я в курсе всех событий)
77rust77
77rust77 ответил dimagas1
сегодня в 16:15
Нет для развитие некоторых личностей подойдет
морозз
морозз
сегодня в 16:11
Зачем бойкатировать, а вдруг прорвётесь в финал ЧМ вместе с США и кто то из вас станет чемпионом?
FERIS
FERIS ответил dimagas1
сегодня в 16:10
А ты уверен что это по приказу Яныка убивали?
Ведь убитые были с обоих сторон.
Сейчас на фоне борьбы верхушки за власть,всплывают любопытные факты.


Есть сведетели которые утверждают,что снайперов из Грузии привез Мишико Саакашвили.


Я у верен ,что у Яныка отдать приказ стрелять на
поражение кишка тонка.
Его тупа сделали козлом отпущения,чтобы окончательно слить вот и всё)
Он вор,но не убийца)
А убийцы которые знают всю правду правят страной или точнее тем что от неё осталось.
dimagas1
dimagas1 ответил FERIS
сегодня в 16:02
FERIS:
Это тебе кто нашиптал? Наверно те кто прыгал на майдане и чтоб как то оправдать себя они несут такую чушь) Ты сам в это веришь? А те кто сейчас у власти в парламенте они воруют еще больше. А когда идет борьба за власть все друг друга начинают обвинять в коррупции т воровстве) Взять вашего же клоуна Мишико Саакашвили) Ему видать бабок хорошо отвалили. Как он поливал Петю грязью и обвинял в коррупции,а раньше были единомышленниками. И петя его сделал мэром Одессы,а сейчас как кошка с собакой) Так что это всё политика,сегодня ты хороший и праведный,а завтра тебя сольют. Ошибка Яныка в том что он былмягкотелым и слушал заокеанских и европейских партнеров. И боялся поступить жёстко,развел сопли и дал себя слить.
И боялся поступить жёстко,развел сопли и дал себя слить.

Ну не знаю 90 человек убиты и еще 400 раненых.Если это не жестко то ты уже извини что тысячами всех нужно убивать?Понятно что рассуждать из-за бугра когда это тебя не касается проще простого.
FERIS
FERIS ответил dimagas1
сегодня в 15:48
Это тебе кто нашиптал?
Наверно те кто прыгал на майдане и чтоб как то оправдать себя они несут такую чушь)
Ты сам в это веришь?
А те кто сейчас у власти в парламенте они воруют еще
больше.
А когда идет борьба за власть все друг друга начинают обвинять в коррупции т воровстве)
Взять вашего же клоуна Мишико Саакашвили)
Ему видать бабок хорошо отвалили.
Как он поливал Петю грязью и обвинял в коррупции,а раньше были единомышленниками.
И петя его сделал мэром Одессы,а сейчас как кошка с собакой)
Так что это всё политика,сегодня ты хороший и праведный,а завтра тебя сольют.
Ошибка Яныка в том что он былмягкотелым и слушал заокеанских и европейских партнеров.
И боялся поступить жёстко,развел сопли и дал себя слить.
dimagas1
dimagas1 ответил 77rust77
сегодня в 15:45
77rust77:
Я же не с бухты барахты это говорю,Гугл тебе в помощь много что найдёшь
Гугл это по твоему последняя инстанция?
77rust77
77rust77 ответил dimagas1
сегодня в 15:40
Я же не с бухты барахты это говорю,Гугл тебе в помощь много что найдёшь
77rust77
77rust77 ответил dimagas1
сегодня в 15:39
А ты забей в гугле и найдёшь
dimagas1
dimagas1 ответил 77rust77
сегодня в 15:35
77rust77:
Знаешь что я тебе скажу в России по крайней мере есть Уважение друг другу и сочувствие в отличие от всего мира,да согласен что верхушка живет шикарно что есть коррупция,что не шикуем,но мы живём в нормальном мире,где нет однополых браков,где нет гей парадов,наши девушки не выходят замуж за животных,и где детям с детства не тычет что они оно именно оно
Ты прям как Киселев вещаешь)))
Про геев это маразм. Думаешь у вас их нет?
Я лично к ним отношусь пофигестически. Есть да и пусть будут.Всегда были и будут.
Про животных но коммнет,такое только может больной человек нести.
FERIS
FERIS
сегодня в 15:34
Вопрос к представителям с Украины.
Кто выиграл от майдана ?
Я лично думаю выиграла верхушка и отбитые нацики и то некоторые из них стали прозревать.
И ещё такой вопрос,хотели ли бы вы вернуть времена Яныка?
77rust77
77rust77 ответил ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 15:32
В отличие наверно от многих здесь я бываю в Европе и за океанам и читаю газеты местные,в США нету свободы слово если это касается внешней политики,там все под контролем,в Европе очень многие газеты принадлежат американским компаниям,а вы спросите у простых граждан как они относятся к России,те кто не был ниче хорошего или плохого не говорят а кто был говорит только хорошее
ГЛАД ВАЛАКАС
ГЛАД ВАЛАКАС ответил 77rust77
сегодня в 15:26
77rust77:
Россия великая поверь мне,знаешь почему Украйна под США,в первую очередь майдан это дело США,если не веришь можешь почитать американские источники,во вторых вся верхушка каким то образом связанно с США
и откуда у тебя эта информация? киселев сказал? и какие конкретно американские источники ты читал?
За адекватность
За адекватность ответил goodbyegoodboy
сегодня в 15:23
goodbyegoodboy:
Для начала русофоб тоже нормально)))
Вам видней. Спасибо за общение.
77rust77
77rust77 ответил dimagas1
сегодня в 15:23
Знаешь что я тебе скажу в России по крайней мере есть Уважение друг другу и сочувствие в отличие от всего мира,да согласен что верхушка живет шикарно что есть коррупция,что не шикуем,но мы живём в нормальном мире,где нет однополых браков,где нет гей парадов,наши девушки не выходят замуж за животных,и где детям с детства не тычет что они оно именно оно
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил За адекватность
сегодня в 15:22
За адекватность:
Янукович был украинофоб? Да ладно. А Поршенко кто? Русофоб? Лучше бы они карманофобами были.
Для начала русофоб тоже нормально)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100