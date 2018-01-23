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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Коутиньо может дебютировать за «Барселону» уже в этот четверг

сегодня, 14:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол25.01.2018 в 23:30 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, перебравшийся в каталонский клуб из «Ливерпуля» этой зимой, восстановился от травмы, полученной еще в составе мерсисайдского клуба.

Ожидается, что бразилец сможет дебютировать за «блаугранас» уже в четверг, когда «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Однако выход игрока может зависеть от того, успеет ли «Барса» расстаться с защитником Хавьером Маскерано, чей игровой номер (14-й) должен перейти Коутиньо.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
сегодня в 19:27
Не стоит спешить.
starche
starche
сегодня в 17:39
Уже заждались.
marvel777
marvel777
сегодня в 15:53
а колумбийский Кракен?)
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 15:43
хочется уже посмотреть на него в Барсе...
так если с Маскерано все решено и он уходит,отзаявите его и дозаявите Коута под его номером....
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 15:36
Ждем. Надо выносить Эспаньол.
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