Коутиньо может дебютировать за «Барселону» уже в этот четверг

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, перебравшийся в каталонский клуб из «Ливерпуля» этой зимой, восстановился от травмы, полученной еще в составе мерсисайдского клуба.

Ожидается, что бразилец сможет дебютировать за «блаугранас» уже в четверг, когда «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Однако выход игрока может зависеть от того, успеет ли «Барса» расстаться с защитником Хавьером Маскерано, чей игровой номер (14-й) должен перейти Коутиньо.