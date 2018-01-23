Лихтштайнер сменит Хеведеса в заявке на Лигу чемпионов у «Ювентуса»

Согласно данным из итальянской прессы, защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер сменит Бенедикта Хеведеса в заявке на Лигу чемпионов у «Ювентуса».



Ранее 34-летний швейцарский футболист подтвердил, что вернется в заявку «Юве» на еврокубки. Предполагается, что рокировка произойдет не в пользу Хеведеса, который в этом сезоне постоянно проводит время в лазарете. В этом сезоне на счету Бенедикта всего 1 выступление за итальянский клуб.



Напомним, что минувшим летом Бенедикт Хеведес присоединился к «Ювентусу» на правах аренды.