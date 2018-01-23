Нолан предлагает реформировать систему VAR и дать право оспаривать решения судьи тренерам

Бывший полузащитник «Болтона» и «Вест Хэма» Кевин Нолан считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) используется неправильно. Нолан предлагает предоставить право оспаривать судейские решения с помощью просмотра видеоповторов тренерам команд. При этом у каждого наставника может быть право лишь на один ошибочный челлендж (такая практика применяется в теннисе).

«В таком случае не придется делать много остановок, возможно, два раза за всю игру. Как только тренер ошибется, он подумает: „Так, надо доверять арбитру“.

Дайте тренерам флажок, чтобы они могли сигнализировать о желании оспорить то или иное решение рефери».

Вчера стало известно, что на предстоящем чемпионате мира в России впервые будет использована система VAR.