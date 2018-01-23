Карпин: «Тренерский штаб доволен, как футболисты „Ростова“ отнеслись к делу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги первого зимнего сбора.

«Итоги сбора положительные. Тренерский штаб доволен, как футболисты отнеслись к делу. Впереди ещё много работы. Надеюсь, что ко второму сбору все будут в строю, в том числе и Артур Юсупов, возвращения которого мы ждём. Отдельные слова скажу по условиям на сборах: всё было на высоком уровне. Благодарю руководство за всё, что делается для нашей команды. Думаю, футболистам и тренерскому штабу жаловаться не на что.

Кто-то присоединился к команде раньше, кто-то позже. В любом случае им требуется время, и давать оценки слишком рано. Отмечу желание и самоотдачу молодых футболистов, которые прошли первый сбор вместе с основой. По этим компонентам у меня вопросов к ним нет. Ребятам нужно ещё много работать, чтобы достичь уровня основного состава. В целом на данный момент тренерский штаб доволен их игрой. Если даже они не попадут на следующий сбор, это не значит, что дорога в первую команду для них закрыта.



После двух контрольных матчей сделал для себя выводы, но говорить публично об этом не буду. Посмотрели футболистов в условиях, которые были приближены к боевым. Игроки выполняли задания тренерского штаба. Проделано много работы, результатами которой мы довольны. На втором сборе больше внимания будет уделено тактике и построению нашей игры. На первом сборе акцент был в большей степени сделан на физическом состоянии команды».