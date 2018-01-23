Зидан: «Не имею ничего против Кепы, но моя задача - защищать своих подопечных»

Главного тренера «Реала» Зинедина Зидана расстраивает, когда в прессе пишут о том, что он был противником перехода голкипера «Атлетика» Кепы Аррисабалаги в мадридский клуб. Напомним, трансфер так и не состоялся. Поговаривают, что именно Зидан убедил президента «сливочных» Флорентино Переса отказаться от сделки, так как он не хотел лишать игровой практики имеющихся в клубе вратарей.

«Меня беспокоит, когда я слышу комментарии в духе „его взяла“, „Зидан добился своего“.

Меня заботят лишь игроки „Реала“. Не хочу обсуждать футболистов, которые не играют за этот клуб, для меня больше всего важны мои подопечные.

И моя задача - защищать их. При этом я не имею ничего против Кепы».