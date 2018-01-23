Маротта поставил под сомнение переход Джана в «Ювентус»

Спортивный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта признался, что переход полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана в стан итальянской команды находится под вопросом.



«Интерес к Джану присутствует. Мы бы хотели видеть игрока в своей команде, однако ничего сейчас не можем сделать, так как он является игроком „Ливерпуля“.



К тому же он может продлить контракт с нынешним клубом. Кроме того, есть и другие команды, которые интересуются им».



Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил Эмре Джану пятилетний контракт.