Зидан попросил болельщиков «Реала» не освистывать Бензема

Нападающий Карим Бензема сыграл за «Реал» впервые в 2018 году. Это был матч 20-го тура Примеры против «Депортиво». Наставник «королевского клуба» Зинедин Зидан просит болельщиков поддержать футболиста:

«Он не играл с нами целый месяц, я очень хотел, чтобы он снова присоединился к команде. Выходить на поле и играть — единственное, что ему нравится. Неприятно выходить и слышать свист в свой адрес. Мы нуждаемся в том, чтобы болельщики были с нами. Понимаю, что вы имеете право на свое суждение, ведь вы заплатили за билет, но мы по-настоящему хотим, чтобы фанаты поддерживали нас в течение 90 минут матча независимо от его исхода. Карим сыграет завтра с „Леганесом“».