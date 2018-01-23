Трахтенберг отказался комментировать получение штрафа за твит о «шоколадках»

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга за скандальный твит «красно-белых» о «легионерах-шоколадках». Оштрафованный на 20000 рублей функционер отказался комментировать инцидент:

«Можно я не буду это комментировать? Лучше я прокомментирую футбольный матч „Спартака“ на сборе».

Расизм, «тающие шоколадки» и «Спартак»