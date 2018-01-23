Трахтенберг отказался комментировать получение штрафа за твит о «шоколадках»

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга за скандальный твит «красно-белых» о «легионерах-шоколадках». Оштрафованный на 20000 рублей функционер отказался комментировать инцидент:
«Можно я не буду это комментировать? Лучше я прокомментирую футбольный матч „Спартака“ на сборе».
Лёня! Следи за базаром. 20 тыс целковых тоже деньги
Лёня! Следи за базаром. 20 тыс целковых тоже деньги
Профессор даёт прогноз на выздоровление до ЧМ - примерно на середину мая.
Отличные новости, ждем-с!
Профессор даёт прогноз на выздоровление до ЧМ - примерно на середину мая.
Отличные новости, ждем-с!