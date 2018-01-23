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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Трахтенберг отказался комментировать получение штрафа за твит о «шоколадках»

сегодня, 17:25

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга за скандальный твит «красно-белых» о «легионерах-шоколадках». Оштрафованный на 20000 рублей функционер отказался комментировать инцидент:

«Можно я не буду это комментировать? Лучше я прокомментирую футбольный матч „Спартака“ на сборе».

Расизм, «тающие шоколадки» и «Спартак»

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 19:52
За решётку спартачей....всех!
mat73
mat73
сегодня в 19:52
Можно!
blitz
blitz
сегодня в 18:53
Не одного комментария от Трахтенберга, не про штраф, не про два позорных поражения на сборах.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:37
Ну где комментарии двух позоров спартака на сборе, балабол?
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 18:33
В спартаке идет расслоение на шоколадок, пупсиков и банщиков, за кого извиняться не понятно.
kust07
kust07
сегодня в 18:13
и правильно сделал,надо было еще послать..
loko7
loko7
сегодня в 17:54
Надо же было найти крайнего.
piercman
piercman ответил cska.78
сегодня в 17:51
cska.78:
Оффициальный твиттер пупсиков это выложил, а не Джикия! Грузин может и расист, но пупсики это видео просмотрели и решили, что все нормально!
это я знаю. а кто рулит их твиттером? трахтенберг.
cska.78
cska.78 ответил piercman
сегодня в 17:50
piercman:
при всей нелюбви к спартаку, считаю, что рфс по тупости опережает этот клуб. расист джикия, значит, снимал, обзывал, разжигал - а этот только тупо выложил готовый материал. в итоге твиттерасту штраф - а джикии ничего. где логика? может, наоборот надо было? или вообще слать британцев лесом и не собирать экстренное заседание комитета по этике по столь "серьёзному" преступлению? лучше бы рассмотрели дело о пупсиках.
Оффициальный твиттер пупсиков это выложил, а не Джикия! Грузин может и расист, но пупсики это видео просмотрели и решили, что все нормально!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил piercman
сегодня в 17:49
piercman:
при всей нелюбви к спартаку, считаю, что рфс по тупости опережает этот клуб. расист джикия, значит, снимал, обзывал, разжигал - а этот только тупо выложил готовый материал. в итоге твиттерасту штраф - а джикии ничего. где логика? может, наоборот надо было? или вообще слать британцев лесом и не собирать экстренное заседание комитета по этике по столь "серьёзному" преступлению? лучше бы рассмотрели дело о пупсиках.
Ты в Кремль напиши --приказ оттуда пришел.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:47
Трахтибидохти Леня!
cska.78
cska.78
сегодня в 17:37
Что там комментировать, смешной штраф, на Безбородова, Кукуяна и других намного больше выходит!
piercman
piercman
сегодня в 17:35
при всей нелюбви к спартаку, считаю, что рфс по тупости опережает этот клуб. расист джикия, значит, снимал, обзывал, разжигал - а этот только тупо выложил готовый материал. в итоге твиттерасту штраф - а джикии ничего. где логика? может, наоборот надо было? или вообще слать британцев лесом и не собирать экстренное заседание комитета по этике по столь "серьёзному" преступлению? лучше бы рассмотрели дело о пупсиках.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:30
“Слово не воробей, вылетит – не поймаешь“.
Лёня! Следи за базаром. 20 тыс целковых тоже деньги
makkie
makkie
сегодня в 17:29
Да пофиг на эти штрафы, там Джикию успешно прооперировали и уже вечером первая тренировка в зале.
Профессор даёт прогноз на выздоровление до ЧМ - примерно на середину мая.

Отличные новости, ждем-с!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:28
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