Зидан: «„Леганес“ никогда не сдается и всегда сражается до конца»

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан не ждет легкой прогулки в матче с «Леганесом», который состоится 24 января в рамках 1/4 финала Кубка Испании:

«Нам нельзя думать, что противостояние уже окончено, это самое главное. Мы играем против команды, которая никогда не сдается и всегда сражается до конца. Предстоит матч Кубка Испании, и необходимо повторить то, что мы сделали в первой встрече: забить и оставить ворота „на замке“.

В последнем поединке чемпионата „Леганес“ проигрывал 2:0, но в итоге сравнял счет. Они заслуживают похвалы и полны мотивации. Это турнир, в котором все может решить один гол. Мы понимаем значимость игры и знаем команду, против которой предстоит сыграть».

Напомним, что в первой (гостевой) встрече «галактикос» одержали минимальную победу.