Фернандеш: «„Локомотив“ отказался рассматривать любые варианты моего трансфера»

«Локомотив» не отпустил полузащитника Мануэла Фернандеша в «Интер», но сам футболист не слишком этому огорчается:

«Команда хорошо идет, но пусть восемь очков отрыва не вводят в заблуждение. Теперь мы должны полагаться только на свои силы. Перерыв в России длинный и требует подготовки в двойном объеме.

Интерес со стороны „Интера“? „Локомотив“ отказался рассматривать любые варианты моего трансфера.

Я помогу „Локомотиву“ стать чемпионом, а участие в чемпионате мира в России в составе сборной Португалии стало бы приятным бонусом».