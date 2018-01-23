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Ригони: «Буду рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин»

сегодня, 21:30

Нападающий питерского «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что он готов уступить в споре за звание лучшего бомбардира Лиги Европы партнеру по команде Александру Кокорину.

«Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача – забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему», - сказал Ригони.

Напомним, что Ригони по итогам группового этапа Лиги Европы попал в символическую сборную турнира.

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Все комментарии
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил Алексей Буренин
сегодня в 22:19
Алексей Буренин:
Этому не бывать
Один гол Кокорина и он с Ригони в лидерах!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 22:16
Этому не бывать
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил Nafnafik
сегодня в 22:15
Nafnafik:
Вся Европа игру с Ахматом не смотрела, смотрела как пупсики Ливерпулю 7-0 отпуписковали.
У него слова летят, а вот мысли идут шагом! :)))
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил Аксинья
сегодня в 22:09
Аксинья:
После игры с "Ахматом" вся Европа смеется над этим лучшим бомбардиром...
Вся Европа угорает только над ноль седьмыми твоими!
Nafnafik
Nafnafik ответил Аксинья
сегодня в 22:03
Аксинья:
После игры с "Ахматом" вся Европа смеется над этим лучшим бомбардиром...
Вся Европа игру с Ахматом не смотрела, смотрела как пупсики Ливерпулю 7-0 отпуписковали.
CrazyTapok
CrazyTapok ответил Аксинья
сегодня в 22:02
Аксинья:
После игры с "Ахматом" вся Европа смеется над этим лучшим бомбардиром...
Ты девонька следи за своими. Как бы они в ФНЛ не упали!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:58
Ригони -6 голов. Лучший в ЛЕ
Кокорин - 5 голов. 4 пока в ЛЕ
Шансы есть!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:55
А еще лучше выиграть этот турнир. К Спартаку это не относится. Им не ведомо такие выигрыши. Это Вам не Кубок Соли! Гыгыгыгы!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:54
После игры с "Ахматом" вся Европа смеется над этим лучшим бомбардиром...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Конебаклан
сегодня в 21:52
Конебаклан:
ахахах!! Да мне на этот дворовый турнир параллельно)) Где участвует даже любимый клуб! Лучше выиграть чемпионат России,это как в Nba.для них важнее и престижнее выиграть чемпионат,чем Мир,так же и в NHL,но вам этого не понять))
Филл твой слог не с кем не перепутаешь! Чего все остальные аккаунты в премодерации?
Гыгыгыгыгыгы!
Saang
Saang
сегодня в 21:52
Он и так главный бомбардир Молло, Дзюбы и Паредеса
Брулин
Брулин
сегодня в 21:46
Ваши ожидания, ваши проблемы...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:45
А я больше в Смолова верю...
Конебаклан
Конебаклан ответил piercman
сегодня в 21:42
piercman:
чё ж тебя так бомбит-то сегодня? от того, что рылам не дано стать лучшими по этому показателю? а у нас таких двое: погребняк и жулиано. и ригони лидирует. ахаха! 🐷
ахахах!!
Да мне на этот дворовый турнир параллельно))
Где участвует даже любимый клуб!
Лучше выиграть чемпионат России,это как в Nba.для них важнее и престижнее выиграть чемпионат,чем Мир,так же и в NHL,но вам этого не понять))
drug01
drug01
сегодня в 21:41
Боже как мы верим в успех этого КОКОРИНА !!!!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:37
Буду рад, если кто-то из оставшихся 4-х наших клубов выйграет ЛЕ, а то уже заждались как-то.
Foxes
Foxes
сегодня в 21:37
Кельты выбьют Зенит из 1\16 финала ЛЕ.
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 21:37
Приворожили лазурные аргов!
Берите паспорта и делайте ноги с проекта,пока не поздно,а то летом в Китай!
piercman
piercman ответил Конебаклан
сегодня в 21:37
Конебаклан:
ахаххахаха!!!! Реально уже смешно читать новости про лучший клуб восточной Европы и полуфиналиста последних лет лиги чемпионов! андерлехт,бенфика,теперь пора селтика)))
чё ж тебя так бомбит-то сегодня? от того, что рылам не дано стать лучшими по этому показателю? а у нас таких двое: погребняк и жулиано. и ригони лидирует. ахаха! 🐷
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
сегодня в 21:34
Мы тоже будем рады,
LOpp
LOpp
сегодня в 21:33
а если Дзюба станет не будет рад?
аргентинец раскачивает сбг-лодку!
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 21:33
ахаххахаха!!!!
Реально уже смешно читать новости про лучший клуб восточной Европы и полуфиналиста последних лет лиги чемпионов!
андерлехт,бенфика,теперь пора селтика)))
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