Ригони: «Буду рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин»

Нападающий питерского «Зенита» Эмилиано Ригони заявил, что он готов уступить в споре за звание лучшего бомбардира Лиги Европы партнеру по команде Александру Кокорину.

«Я буду очень рад, если главным бомбардиром турнира станет Саша, потому что он центральный нападающий и он должен забивать. Мы ни от кого так не ждем голов, как от него. Мы, все остальные игроки, просто пытаемся ему помочь, и хорошо, если у кого-то тоже получается забить. Но вообще он центральный нападающий, и его основная задача – забивать любым возможным способом и делать все, чтобы отправить мяч в ворота. Поэтому я готов отдать эту строчку центральному нападающему», - сказал Ригони.

Напомним, что Ригони по итогам группового этапа Лиги Европы попал в символическую сборную турнира.