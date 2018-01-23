Росси выбыл на 10 дней из-за травмы бедра

Нападающий «Дженоа» Джузеппе Росси угодил в лазарет. Футболист выбыл из строя на 10 дней из-за травмы бедра.
В текущем сезоне Росси из-за различного рода травм принял участие всего в одном матче чемпионата Италии.
|Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала
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|X
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|22:45
|сегодня
|Бристоль Сити
|-:-
|Манчестер Сити
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|5.8
|1.25
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
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|23:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Атлетико М
|2.85
|3.4
|2.4
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
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|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Динамо М
|0:0
|Стумбрас
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Локомотив М
|1:1
|Тяньцзинь Ц
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|Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Эпиналь
|-:-
|Марсель
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Нападающий «Дженоа» Джузеппе Росси угодил в лазарет. Футболист выбыл из строя на 10 дней из-за травмы бедра.
В текущем сезоне Росси из-за различного рода травм принял участие всего в одном матче чемпионата Италии.