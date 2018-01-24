Ях: «„Кристал Пэлас“ поможет мне попасть на чемпионат мира в России»

Новичок «Кристал Пэлас» Ярослав Ях уверен, что сделал правильный выбор, перейдя в этот английский клуб:

«По жизни я делаю маленькие шажки. И следующим шагом на этой дороге станет участие в чемпионате мира, где я представлю свою национальную команду.

Безусловно, я пришел сюда, чтобы ежедневно бороться за место в основе. Знаю, что этот клуб поможет мне попасть на чемпионат мира в России. Временами я неплохо выступал, но место в сборной Польши просто так не дается, у нас очень плотная конкуренция. Только мощная игра за „Пэлас“ позволит мне поехать в Россию».

Напомним, что минувшим летом польским защитником интересовался «Зенит».