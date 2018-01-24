Симеоне: «Я несу полную ответственность за всё, что происходит с „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне взял на себя ответственность за вылет команды из Кубка Испании после поражения от «Севильи» в ответной встрече 1/4 финала (1:3):

«Я несу полную ответственность за всё, что происходит с командой. Теперь у нас осталось четыре месяца, чтобы стать лучше. Я знаю своих игроков, и я спокоен. Я ответственен за вылет из Кубка Испании и Лиги чемпионов, но должен продолжать свою работу.

Рико (Прим. – вратарь „Севильи“) играл очень здорово, отлично справлялся со своей работой. Он классный вратарь, это и есть та сила, что вывела „Севилью“ в полуфинал.

Соперники использовали все свои шансы. Они сделали это в первом матче на нашем стадионе, и сделали это сегодня, забив гол в самом начале встречи и закрепив успех во втором тайме. „Севилья“ – кубковая команда. Они вышли в полуфинал и теперь будут претендовать на титул».