Симеоне: «Я несу полную ответственность за всё, что происходит с „Атлетико“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне взял на себя ответственность за вылет команды из Кубка Испании после поражения от «Севильи» в ответной встрече 1/4 финала (1:3):
«Я несу полную ответственность за всё, что происходит с командой. Теперь у нас осталось четыре месяца, чтобы стать лучше. Я знаю своих игроков, и я спокоен. Я ответственен за вылет из Кубка Испании и Лиги чемпионов, но должен продолжать свою работу.
Рико (Прим. – вратарь „Севильи“) играл очень здорово, отлично справлялся со своей работой. Он классный вратарь, это и есть та сила, что вывела „Севилью“ в полуфинал.
Соперники использовали все свои шансы. Они сделали это в первом матче на нашем стадионе, и сделали это сегодня, забив гол в самом начале встречи и закрепив успех во втором тайме. „Севилья“ – кубковая команда. Они вышли в полуфинал и теперь будут претендовать на титул».
Их любят часто произносить выходцы из Южной Америки.
Люди такие слова "едят" и они ни к чему не обязывают.
Их любят часто произносить выходцы из Южной Америки.
Люди такие слова "едят" и они ни к чему не обязывают.