Тренер «Бристоль Сити»: «Пожалуй, „Ман Сити“ – лучшая команда из тех, что я видел вживую»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон поделился впечатлениями от ответной полуфинальной игры с «Манчестер Сити» в Кубке Лиги (2:3) и прокомментировал вылет своей команды из турнира:

«Я считаю, что мы показали лучшее, на что способны, и поэтому мы можем очень гордиться нашим выступлением в этих двух встречах. Очевидно, что мы были близки к ничьей сегодня, но „Ман Сити“, пожалуй, лучшая команда из тех, что я когда-либо видел вживую.

Это был хороший урок для парней, и мы перенесём этот опыт в Чемпионшип. Наше выступление в Кубке Лиги должно было очень понравиться болельщикам. Мы пережили с ними невероятные моменты, которыми наслаждаемся сейчас и которые будем вспоминать в будущем. Сейчас у нас молодая команда, и в дальнейшем она будет только прогрессировать».