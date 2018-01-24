Эмери: «Болельщики ПСЖ любят всех игроков клуба, и Неймара тоже»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери убеждён в том, что болельщики парижского клуба питают тёплые чувства к форварду команды Неймара, несмотря на то, что бразилец был освистан ими в матче Лиги 1 против «Дижона» (8:0):

«Болельщики ПСЖ любят всех игроков клуба, каждого по-отдельности, ведь они умны. Я почти уверен в том, что они счастливы от того, что за их команду играет Неймар. Если он сможет сыграть в следующем матче, уверен, что все они поддержат и его, и всю команду.

Когда Неймар играет, он счастлив. Когда у него в ногах мяч, он также счастлив. Если он будет в состоянии сыграть, то выйдет на поле. Он играет, чтобы радоваться победе команды рядом со своими товарищами, а также ради болельщиков».