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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Оперировавший Джикию врач рассказал, почему россияне предпочитают зарубежную медицину

сегодня, 08:14

Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию и многих других российских футболистов, ответил на вопрос, почему российские спортсмены предпочитают зарубежную медицину:

«Я уже говорил, что самый большой ортопед ХХ века – это Гавриил Илизаров. Ваша медицина была прорывной в своё время, поэтому для меня тоже удивительно сегодняшнее положение. Но какие-то умозаключения попробую сделать.

Во-первых, думаю, дело в истории страны. Европейцы и американцы работают с артроскопом 40 лет, а россияне получили возможность пользоваться им лишь после перестройки. Мастерство хирурга зависит от опыта, поэтому в техническом аспекте отставание сказывается.

Во-вторых, центров и специалистов не так много, и им приходится заниматься всем сразу. Утром оперировать колено, днём – плечо, вечером – голеностоп. Это немного размывает понимание, всегда лучше сосредотачиваться на чём-то одном.

В-третьих, этой многостаночности благоволит система медицины. Если во время операции ты совершишь хоть небольшую ошибку, например в Англии, то тебя тут же засудят, клинику заставят платить, врача лишат работы. В России, насколько я знаю, немного другое ментальное отношение, где даже простые жалобы считаются дурным тоном. Отсутствие обратного контроля в любом случае сказывается на ответственности, точности и скорости.

Я не говорю, что российские врачи плохие – возможно, многие из них гении. Но если вы меня спросили, почему люди стараются оперироваться, например, в Италии, то я даю именно такой ответ».

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответил Don trambon
сегодня в 10:16
Молчал бы уже,твоя укропия вообще в опе.
Смешно вспоминать,даже сдать кровь нужно было покупать с собой шприц вату и спирт)
Когда перешли в Россию жена лежала с сыном в
инфекционке,думал ну попали на деньги как при украине (там тебе вечно такой список лекарств выставляли нужны они или нет это вопрос десятый),а тут всё бесплатно,не копейки не взяли,плюс питание нормальное.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:14
Саркис Карапетян затушил беломор в чашечке Петри, обтёр руки от бычков в томате об халат и гневно сказал - врешь ты все Пьер-Паоло!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:13
Я считаю наши врачи прекрасно справляются с такими операциями и я доверялся бы только нашим врачам
Sem25
Sem25 ответил Russian_spb
сегодня в 10:12
Russian_spb:
чел абсолютно прав.
Персонально, для болельщика ФК газпром( не путать с Зенитом) повторяю:
Теперь послушай, как все на самом деле.
1. Действительно, артроскопические операции в России стали делать позже;
2.Даже в обычных больницах сейчас есть ортопедические отделения, где существует специализация у врачей. Меня прооперировали(ПКС правого коленного сустава) в 31-й больнице г. Москвы. Врачь - молодая девушка, из Днепропертовска.
Выдумка и то, что плановые операции проводятся вечером. ВСЕ операции проводятся только в первой половине дня;
3. Ответственность у российских врачей существует, тут он тоже врет.

И главное, если говорить о "простых смертных", то ПКС(пластика крестообразной связки) делается в России БЕСПЛАТНО ПО КВОТЕ.
В какой стране еще такое возможно???
mat73
mat73
сегодня в 10:05
Ну это не футбольная новость же. Перенаправьте его на сайт МинЗдрава РФ
Sem25
Sem25 ответил Don trambon
сегодня в 09:58
Don trambon:
кто бы сомневался. это только по ящику и адепты великого говорят что рашка процветает, на самом деле катится в тар тарары.
    За адекватность
    За адекватность ответил cska plus
    сегодня в 09:57
    cska plus:
    Скоро ангину будем лечить за границей.
    Жаль не у многих есть такая возможность
    За адекватность
    За адекватность ответил Lews Therin Telamon
    сегодня в 09:56
    Lews Therin Telamon:
    Не, ну тут как бы виноваты мы сами (особенно, врачи). Власти, по старинке, думают так: "Не хватаются за факелы и вилы - значит, всё устраивает". Пока не дойдёт до конкретного расп*здона власть имущим, хрен что изменится в лучшую сторону. И так, бл*ть. во всех сферах. И да - я из тех, кто всерьёз полагает, что при должном желании нашей власти Россия запросто может догнать и перегнать по уровню жизни кого угодно.
    Думаю до должного желания нашей власти доживут не только лишь все, как говорил Кличко.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 09:31
    В России просто мало врачей, я их например вообще не встречал.
    Lews Therin Telamon
    Lews Therin Telamon
    сегодня в 09:00
    Не, ну тут как бы виноваты мы сами (особенно, врачи). Власти, по старинке, думают так: "Не хватаются за факелы и вилы - значит, всё устраивает". Пока не дойдёт до конкретного расп*здона власть имущим, хрен что изменится в лучшую сторону. И так, бл*ть. во всех сферах. И да - я из тех, кто всерьёз полагает, что при должном желании нашей власти Россия запросто может догнать и перегнать по уровню жизни кого угодно.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 08:57
    Есть доля правды в его словах...
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 08:50
    Скоро ангину будем лечить за границей.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 08:43
    Ща после выборов ещё разок оптимизируют медицину и вообще Ее не станет,сами то управленцы за рубежами лечатся дык и нечего здесь улучшать !
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 08:43
    кто бы сомневался. это только по ящику и адепты великого говорят что рашка процветает, на самом деле катится в тар тарары.
    Russian_spb
    Russian_spb
    сегодня в 08:32
    чел абсолютно прав.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:31
    Нет должного финансирования, умы текают за рубеж
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 08:24
    Я закончил мед и и проработал в медицине три года. Дела у нас обстоят хуже некуда...
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