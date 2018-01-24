Оперировавший Джикию врач рассказал, почему россияне предпочитают зарубежную медицину

Профессор Пьер-Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» Георгия Джикию и многих других российских футболистов, ответил на вопрос, почему российские спортсмены предпочитают зарубежную медицину:
«Я уже говорил, что самый большой ортопед ХХ века – это Гавриил Илизаров. Ваша медицина была прорывной в своё время, поэтому для меня тоже удивительно сегодняшнее положение. Но какие-то умозаключения попробую сделать.
Во-первых, думаю, дело в истории страны. Европейцы и американцы работают с артроскопом 40 лет, а россияне получили возможность пользоваться им лишь после перестройки. Мастерство хирурга зависит от опыта, поэтому в техническом аспекте отставание сказывается.
Во-вторых, центров и специалистов не так много, и им приходится заниматься всем сразу. Утром оперировать колено, днём – плечо, вечером – голеностоп. Это немного размывает понимание, всегда лучше сосредотачиваться на чём-то одном.
В-третьих, этой многостаночности благоволит система медицины. Если во время операции ты совершишь хоть небольшую ошибку, например в Англии, то тебя тут же засудят, клинику заставят платить, врача лишат работы. В России, насколько я знаю, немного другое ментальное отношение, где даже простые жалобы считаются дурным тоном. Отсутствие обратного контроля в любом случае сказывается на ответственности, точности и скорости.
Я не говорю, что российские врачи плохие – возможно, многие из них гении. Но если вы меня спросили, почему люди стараются оперироваться, например, в Италии, то я даю именно такой ответ».
Смешно вспоминать,даже сдать кровь нужно было покупать с собой шприц вату и спирт)
Когда перешли в Россию жена лежала с сыном в
инфекционке,думал ну попали на деньги как при украине (там тебе вечно такой список лекарств выставляли нужны они или нет это вопрос десятый),а тут всё бесплатно,не копейки не взяли,плюс питание нормальное.
Смешно вспоминать,даже сдать кровь нужно было покупать с собой шприц вату и спирт)
Когда перешли в Россию жена лежала с сыном в
инфекционке,думал ну попали на деньги как при украине (там тебе вечно такой список лекарств выставляли нужны они или нет это вопрос десятый),а тут всё бесплатно,не копейки не взяли,плюс питание нормальное.
Теперь послушай, как все на самом деле.
1. Действительно, артроскопические операции в России стали делать позже;
2.Даже в обычных больницах сейчас есть ортопедические отделения, где существует специализация у врачей. Меня прооперировали(ПКС правого коленного сустава) в 31-й больнице г. Москвы. Врачь - молодая девушка, из Днепропертовска.
Выдумка и то, что плановые операции проводятся вечером. ВСЕ операции проводятся только в первой половине дня;
3. Ответственность у российских врачей существует, тут он тоже врет.
И главное, если говорить о "простых смертных", то ПКС(пластика крестообразной связки) делается в России БЕСПЛАТНО ПО КВОТЕ.
В какой стране еще такое возможно???
Теперь послушай, как все на самом деле.
1. Действительно, артроскопические операции в России стали делать позже;
2.Даже в обычных больницах сейчас есть ортопедические отделения, где существует специализация у врачей. Меня прооперировали(ПКС правого коленного сустава) в 31-й больнице г. Москвы. Врачь - молодая девушка, из Днепропертовска.
Выдумка и то, что плановые операции проводятся вечером. ВСЕ операции проводятся только в первой половине дня;
3. Ответственность у российских врачей существует, тут он тоже врет.
И главное, если говорить о "простых смертных", то ПКС(пластика крестообразной связки) делается в России БЕСПЛАТНО ПО КВОТЕ.
В какой стране еще такое возможно???
Теперь послушай, как все на самом деле.
1. Действительно, артроскопические операции в России стали делать позже;
2.Даже в обычных больницах сейчас есть ортопедические отделения, где существует специализация у врачей. Меня прооперировали(ПКС правого коленного сустава) в 31-й больнице г. Москвы. Врачь - молодая девушка, из Днепропертовска.
Выдумка и то, что плановые операции проводятся вечером. ВСЕ операции проводятся только в первой половине дня;
3. Ответственность у российских врачей существует, тут он тоже врет.
И главное, если говорить о "простых смертных", то ПКС(пластика крестообразной связки) делается в России БЕСПЛАТНО ПО КВОТЕ.
В какой стране еще такое возможно???
Теперь послушай, как все на самом деле.
1. Действительно, артроскопические операции в России стали делать позже;
2.Даже в обычных больницах сейчас есть ортопедические отделения, где существует специализация у врачей. Меня прооперировали(ПКС правого коленного сустава) в 31-й больнице г. Москвы. Врачь - молодая девушка, из Днепропертовска.
Выдумка и то, что плановые операции проводятся вечером. ВСЕ операции проводятся только в первой половине дня;
3. Ответственность у российских врачей существует, тут он тоже врет.
И главное, если говорить о "простых смертных", то ПКС(пластика крестообразной связки) делается в России БЕСПЛАТНО ПО КВОТЕ.
В какой стране еще такое возможно???