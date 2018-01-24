Санчес - о МЮ: «Верю, что в этом клубе возможно достичь любых высот»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не устает радоваться возможности стать одним из «красных дьяволов»:

«Я верю, что в этом клубе возможно достичь любых высот.

Эмблема МЮ говорит сама за себя. Это огромный клуб в мировом масштабе. Я хочу выиграть здесь всё: Премьер-Лигу, Лигу чемпионов и все возможные турниры, которые предстоят клубу в будущем».

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