Конте не жалеет, что Мората заменил Косту в «Челси»

После ухода Диего Косты «Челси» пришлось в срочном порядке искать нового голеадора. Им стал испанец Альваро Мората. Наставник лондонцев Антонио Конте считает, что клуб провернул выгодную сделку:

«Мы потратили 55 млн евро на молодого нападающего и продали Косту, более возрастного игрока, за 60 млн евро. Клуб совершил хороший трансфер».

Напомним, что Мората не поможет «синим» в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка Лиги с «Арсеналом».