Венгер: «Уверен, Мхитарян воспользуется своим шансом в „Арсенале“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер понимает, как тяжело приходилось новобранцу «канониров» Генриху Мхитаряну во времена неудачных выступлений в «Манчестер Юнайтед»:

«Конечно, я беспокоюсь по поводу того, как этот период на него повлиял. Но это новый шанс для него, а новый шанс получить всегда хочется. Уверен, он достаточно талантлив, чтобы им воспользоваться.

Я встречался с ним в момент, когда Генрих переходил в „Манчестер Юнайтед“. Мы были близки к трансферу Мхитаряна, но не вышло.

Он способен играть на разных позициях, по всей ширине поле. Возможно, я использую его в центре».