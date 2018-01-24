Чеферин: «Мы хотим, чтобы видеоповторы стали важным инструментом, а не вносили неясность»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что система VAR, вероятно, не будет использоваться во время проведения следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Наций.



«Мы хотим, чтобы система видеоповторов стала надежным инструментом, а не вносила неясность.



Есть некоторые судьи, которые до сих пор неправильно понимают суть предназначения этой системы. Мое мнение заключается в том, что видеоповторы пока рано использовать. Сперва нужно обучить людей, чтобы они правильно понимали, как нужно работать.



Я вижу определенные проблемы в футболе, однако VAR может создать дополнительные осложнения, а не решить имеющиеся. Это может отразиться на качестве футбола».



Ранее Александер Чеферин грозился ввести для клубов Европы налог на роскошь.