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Чеферин: «Мы хотим, чтобы видеоповторы стали важным инструментом, а не вносили неясность»

сегодня, 13:37

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что система VAR, вероятно, не будет использоваться во время проведения следующего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Наций. 

«Мы хотим, чтобы система видеоповторов стала надежным инструментом, а не вносила неясность.

Есть некоторые судьи, которые до сих пор неправильно понимают суть предназначения этой системы. Мое мнение заключается в том, что видеоповторы пока рано использовать. Сперва нужно обучить людей, чтобы они правильно понимали, как нужно работать.

Я вижу определенные проблемы в футболе, однако VAR может создать дополнительные осложнения, а не решить имеющиеся. Это может отразиться на качестве футбола».

Ранее Александер Чеферин грозился ввести для клубов Европы налог на роскошь.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:16
Какая-то гнилая отмаза. Четкого аргумента я так и не услышал.
Efimych
Efimych
сегодня в 14:54
чефярист: мы хатим шоба павторы чяфира внасили яснасть ума и вострату зренью
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 14:42
С введением системы VAR в наш чемпионат Спартаку вообще не видать никаких титулов! Их ручные судьи не помогут.
RUSTY8
RUSTY8 ответил За адекватность
сегодня в 14:39
За адекватность:
Началась по матч тв, пойду смотреть
премного благодарен
За адекватность
За адекватность ответил RUSTY8
сегодня в 14:07
RUSTY8:
и когда жеребьевка этого уродства им. Лига наций?!!
Началась по матч тв, пойду смотреть
DEIVID
DEIVID
сегодня в 14:07
Пока эти видеоповторы настоящее убожество. Не хотелось бы, что бы их утвердили в таком виде как они сейчас существуют. В Италии их зачастую не запрашивают. И нужно иметь авторитет, что бы убедить арбитра посмотреть повтор. Уже не мало случаев голов с офсайдов и выдуманные или не назначенные пенали, арбитры даже не стали просматривать повтор. Ну и на ... тогда эта система нужна, если она выборочная.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:59
и когда жеребьевка этого уродства им. Лига наций?!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:57
А хотят в основном одного, много-много денюжек.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:55
Под Чифиром чего только не захочешь
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:51
"Полноценность" турнира от этого только уменьшится.
амурец
амурец
сегодня в 13:48
система видеоповторов может в лиге наций может и не нужна, а вот в матчах с участием Барселоны не помешала бы
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