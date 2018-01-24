«Бавария» желает заполучить Бэйла

По данным источника, руководство «Баварии» заинтересовано в приобретении атакующего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.



Сообщается, что немецкий клуб желает заполучить 28-летнего футболиста, однако не хочет платить запрашиваемую сумму. «Сливочные» оценивают валлийца в 200 миллионов евро, что не устраивает мюнхенскую команду. Действующее соглашение Бэйла рассчитано до 2022 года, а сумма отступных составляет 500 млн евро.



Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» ведет переговоры с «Реалом» по Гарету Бэйлу.