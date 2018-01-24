Глава ВТБ: «„Динамо“ на сегодня не очень успешный проект»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сотрудничество с «Динамо» не является выгодным. Напомним, что в декабре 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций Центральному совету общества «Динамо». Помимо этого банк выделяет финансовую помощь московскому клубу.



«Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными. Футбольный клуб „Динамо“ на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет - у нас, конечно, желания будет меньше», - заявил Андрей Костин.