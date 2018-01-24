Глава ВТБ: «„Динамо“ на сегодня не очень успешный проект»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сотрудничество с «Динамо» не является выгодным. Напомним, что в декабре 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций Центральному совету общества «Динамо». Помимо этого банк выделяет финансовую помощь московскому клубу.
«Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными. Футбольный клуб „Динамо“ на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет - у нас, конечно, желания будет меньше», - заявил Андрей Костин.
Едиственное светлое пятно???
2000 год - чемпионы,
Сезон 2004−05 - вообще сборная мира играла в бело-голубой форме, и опять чемпионы.
Едиственное светлое пятно???
2000 год - чемпионы,
Сезон 2004−05 - вообще сборная мира играла в бело-голубой форме, и опять чемпионы.
Не выгодный проект, бугагага.
Не выгодный проект, бугагага.
Результат - победа Динамо 3-2, играли в СПБ.
Почему? Наши бились, ваши миллионеры себя берегли. Именно так мы и становились чемпионами. Смотри хоккей, интересная игра.
Результат - победа Динамо 3-2, играли в СПБ.
Почему? Наши бились, ваши миллионеры себя берегли. Именно так мы и становились чемпионами. Смотри хоккей, интересная игра.
Только поглотили почему-то не Атлант который был 11-ым, а серебряного призера.
Только поглотили почему-то не Атлант который был 11-ым, а серебряного призера.
я понял, что это плохое слово.
я понял, что это плохое слово.
Для других места на вершине нет. Учитывая низкую посещаемость и в целом отсутствие интереса по России, спонсору логичнее уйти в хоккей или другой вид спорта.
Возможно стоило вообще браться за финансирование в регионе. Например, Факел или Ротор. Обе команды при должном бюджете могут собрать целые стадионы.
Для других места на вершине нет. Учитывая низкую посещаемость и в целом отсутствие интереса по России, спонсору логичнее уйти в хоккей или другой вид спорта.
Возможно стоило вообще браться за финансирование в регионе. Например, Факел или Ротор. Обе команды при должном бюджете могут собрать целые стадионы.