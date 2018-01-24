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Глава ВТБ: «„Динамо“ на сегодня не очень успешный проект»

сегодня, 14:43

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сотрудничество с «Динамо» не является выгодным. Напомним, что в декабре 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций Центральному совету общества «Динамо». Помимо этого банк выделяет финансовую помощь московскому клубу. 

«Пока мы в рамках этого контракта посмотрим, что будет с российским футболом, но хоккей, наверное, имеет более хорошие перспективы. Мы не отказываемся от помощи и не будем бросать начатые дела, но при условии, что эти проекты будут успешными. Футбольный клуб „Динамо“ на сегодня не очень успешный проект, ассоциация с ним не добавляет нам ничего хорошего. Если проект этот будет успешным, то мы будем его дальше финансировать, если так не будет - у нас, конечно, желания будет меньше», - заявил Андрей Костин.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил Roger Young
сегодня в 19:46
Roger Young:
увы 2 золотых сезона единственное белое пятно в истории 21 века. И случилось оно благодаря поглощению очень сильного состава ХК МВД. Не было бы слияния, Динамо оставалось бы середняком чемпионата.
Алле, зачем фальсифицировать так неумело и грубо?
Едиственное светлое пятно???
2000 год - чемпионы,
Сезон 2004−05 - вообще сборная мира играла в бело-голубой форме, и опять чемпионы.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 19:42
А про отжатый Петровский Парк Костин не забыл?
Не выгодный проект, бугагага.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 19:18
короче он сказал динамо это полит проект с убытком бугага
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 17:48
Пижаму пора расформировывать...
starche
starche
сегодня в 17:09
Мягко сказано.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 16:17
Кто бы сомневался! 12 место должно быть прибыльным? )) В ФНЛ!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 16:00
Кабздец динaмe. Команду расформируют, а новый стадион отдадут другому клубу.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил RussianHorse
сегодня в 15:54
RussianHorse:
Ты там жди ещё из кремля звонок.
Что, шапка загорелась?
Kerri
Kerri
сегодня в 15:45
Сливают Динамо!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 15:25
футбол в России убыточное предприятие поэтому все нувориши уходят за бугор, пора переходить в любители
RussianHorse
RussianHorse ответил Остапчук 67
сегодня в 15:21
Остапчук 67:
Пора бы и ВЭБ высказать свое мнение о другом проекте.
Ты там жди ещё из кремля звонок.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:14
Пора бы и ВЭБ высказать свое мнение о другом проекте.
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 15:13
Sem25:
Я тебе конкретный вопрос задал, а ты в троллинг ушел. Недавний матч сосиска-Динамо. У нас "пристарелые звезды": Никулин и Терещенко...обоим за 35-ть лет... У вас - 70% всех сильнейших игроков России. Результат - победа Динамо 3-2, играли в СПБ. Почему? Наши бились, ваши миллионеры себя берегли. Именно так мы и становились чемпионами. Смотри хоккей, интересная игра.
я вообще за ХК Динамо Спб и СКА не поддерживаю.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Sem25
сегодня в 15:10
Sem25:
Я тебе конкретный вопрос задал, а ты в троллинг ушел. Недавний матч сосиска-Динамо. У нас "пристарелые звезды": Никулин и Терещенко...обоим за 35-ть лет... У вас - 70% всех сильнейших игроков России. Результат - победа Динамо 3-2, играли в СПБ. Почему? Наши бились, ваши миллионеры себя берегли. Именно так мы и становились чемпионами. Смотри хоккей, интересная игра.
очень интересная! +++++
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Sem25
сегодня в 15:09
Sem25:
Ты в курсе, что Динамо может не попасть в плей-оф в этом году? Очень ослабили состав перед сезоном, посещаемость упала. На последнем домашнем матче с Адмиралом было 8200 человек. Билеты дешевые(четвертая категория матча), для нас это очень мало.
всё наладится , судьба Крылья Советов вам не грозит
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 15:07
Roger Young:
ага, классный такой середняк, который дошел до финала КХЛ в том же самом году)) Случайное совпадение конечно =) Только поглотили почему-то не Атлант который был 11-ым, а серебряного призера.
Я тебе конкретный вопрос задал, а ты в троллинг ушел. Недавний матч сосиска-Динамо. У нас "пристарелые звезды": Никулин и Терещенко...обоим за 35-ть лет... У вас - 70% всех сильнейших игроков России.
Результат - победа Динамо 3-2, играли в СПБ.
Почему? Наши бились, ваши миллионеры себя берегли. Именно так мы и становились чемпионами. Смотри хоккей, интересная игра.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Roger Young
сегодня в 15:06
Roger Young:
увы 2 золотых сезона единственное белое пятно в истории 21 века. И случилось оно благодаря поглощению очень сильного состава ХК МВД. Не было бы слияния, Динамо оставалось бы середняком чемпионата.
всё еще будет хорошо , к примеру АК Барс тоже ныне не феерят
Roger Young
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 15:03
Sem25:
Кто там был "сильный"??? Боевой, но средний состав был. Так совпало. И Знарок хорошо поработал.
ага, классный такой середняк, который дошел до финала КХЛ в том же самом году)) Случайное совпадение конечно =)

Только поглотили почему-то не Атлант который был 11-ым, а серебряного призера.
Sem25
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 15:01
Roger Young:
увы 2 золотых сезона единственное белое пятно в истории 21 века. И случилось оно благодаря поглощению очень сильного состава ХК МВД. Не было бы слияния, Динамо оставалось бы середняком чемпионата.
Кто там был "сильный"??? Боевой, но средний состав был. Так совпало. И Знарок хорошо поработал.
Sem25
Sem25 ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 15:00
Лёня_ Макинтош:
хоккей конечно по круче и тем более Динамо Москва
Ты в курсе, что Динамо может не попасть в плей-оф в этом году? Очень ослабили состав перед сезоном, посещаемость упала. На последнем домашнем матче с Адмиралом было 8200 человек. Билеты дешевые(четвертая категория матча), для нас это очень мало.
Roger Young
Roger Young ответил Лёня_ Макинтош
сегодня в 14:59
Лёня_ Макинтош:
хоккей конечно по круче и тем более Динамо Москва
увы 2 золотых сезона единственное белое пятно в истории 21 века. И случилось оно благодаря поглощению очень сильного состава ХК МВД. Не было бы слияния, Динамо оставалось бы середняком чемпионата.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответил Roger Young
сегодня в 14:59
Roger Young:
Вообще очевидно, что Динамо становится обузой для ВТБ. Футбольный бизнес поделен. Медали берет только Лукойл, Газпром, РЖД и гиннеровский спонсор Для других места на вершине нет. Учитывая низкую посещаемость и в целом отсутствие интереса по России, спонсору логичнее уйти в хоккей или другой вид спорта. Возможно стоило вообще браться за финансирование в регионе. Например, Факел или Ротор. Обе команды при должном бюджете могут собрать целые стадионы.
нет в России футбола , одно лишь подобие этой игры
Советчик №1
Советчик №1 ответил Sem25
сегодня в 14:58
Sem25:
Какая связь у ВТБ с МВД?
Кто узнает эту связь, у того отсчет жизни пойдет на часы! :)))))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 14:58
По деньгам вложенным и результат пока, больше вложите, больше и результат будет, это истина капитализма.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:58
когда словом "проект" стали называть телепередачу Дом-2, Сколково, нацпроект - Зенит....
я понял, что это плохое слово.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 14:57
хоккей конечно по круче и тем более Динамо Москва
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:57
Вообще очевидно, что Динамо становится обузой для ВТБ. Футбольный бизнес поделен. Медали берет только Лукойл, Газпром, РЖД и гиннеровский спонсор

Для других места на вершине нет. Учитывая низкую посещаемость и в целом отсутствие интереса по России, спонсору логичнее уйти в хоккей или другой вид спорта.

Возможно стоило вообще браться за финансирование в регионе. Например, Факел или Ротор. Обе команды при должном бюджете могут собрать целые стадионы.
Sem25
Sem25 ответил Советчик №1
сегодня в 14:57
Советчик №1:
ВТБ не на поляне образовалась, а в тиши кабинетов с фуражками!
Какая связь у ВТБ с МВД?
Советчик №1
Советчик №1 ответил Roger Young
сегодня в 14:56
Roger Young:
менты тут причем? Ни один мент на Динамо бюджет не тратит.
ВТБ не на поляне образовалась, а в тиши кабинетов с фуражками!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:55
Ну почему же. Вполне себе успешный проект, правда только в ФНЛ.
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