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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Черчесов: «Хорошая группа, крепкая. Мы довольны»

сегодня, 15:42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки турнира Лиги Наций. Национальная сборная сыграет в группе B второго по силе дивизиона вместе с командами Швеции и Турции.

«Хорошая группа, крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Ждем расписания, у нас настроение рабочее. Мы расставили приоритеты, так как у нас чемпионат мира на носу. Мы больше сосредоточены на мировом первенстве, нежели на Лиге Наций. Все шаг за шагом.

Мы внимательно осматриваем футболистов, главное, чтобы были все здоровы. К сожалению, уже есть потеря в лице Джикии. Через несколько дней я полечу в Турцию, буду просматривать игроков, так как чемпионат Турции уже стартовал. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть в экспериментальном составе. Турнир новый, все ждем, как он будет проходить, какие плюсы и минусы. Все надо будет проанализировать и готовиться. Потому что мы представляем Россию. Но сейчас приоритет - чемпионат мира, а потом Лига Наций. Не будем распыляться».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Вася Пупкин 1
сегодня в 22:04
Вася Пупкин 1:
В Турцию на просмотр игроков для сборной!? Я чего то пропустил, или он лично за Нойштедором хочет понаблюдать, как тот на лавке сидит!? Можно еще в чемпионат Бельгии заглянуть в Брюгге, там и соотечественник и соратник Черчесова уже играет.
Сборную Турции из группы Лиги Наций скорее всего он имеет ввиду,) Еще говорит, что Чемпионат Мира в приоритете,))
Филипповых
Филипповых
сегодня в 20:29
Скандинавы унизят на глазах многомиллионой публики некчемную сборную расии.
nahan
nahan
сегодня в 19:54
А будут ли довольны итогами болельщики, это еще вопрос...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 19:37
Если Черчесов останется, то дивизион C ждёт нас, а там и дивизион D недалеко)))
blitz
blitz
сегодня в 18:48
Федун то же был рад после жеребьевки Л/Ч, и чем это закончилось все видели...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:42
А кто там рядом с нами в рейтинге ФИФА....?)))
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 18:07
В Турцию на просмотр игроков для сборной!? Я чего то пропустил, или он лично за Нойштедором хочет понаблюдать, как тот на лавке сидит!? Можно еще в чемпионат Бельгии заглянуть в Брюгге, там и соотечественник и соратник Черчесова уже играет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:26
В полне рабочее настроение у тренера нашей Сборной. Теперь бы ЧМ состоялся у нас, а не в Гондурасе.
eugen-han
eugen-han
сегодня в 17:19
это правда...и,из такой хорошей и крепкой группы надо безоговорочно выходить в следующий этап,и быть довольным уже вдвойне,а далее, чем Бог не шутит.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 17:17
Лысый как всегда чему то радуется
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:11
Без шансов
starche
starche
сегодня в 17:07
В очередной раз повезло.
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 17:05
Не повезло с группой. Хохлам малость ловчее группа попалась. ИМХО.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 17:02
Опять с турками ничьи катать будут...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:56
В случае провала на ЧМ все равно не Черчесову руководить сборной, поэтому разницы нет с кем играть.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:53
Теперь бы не попасть в бронзовые призеры группы.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:49
А мы будем довольны, если ты с нашей сборной не опозоришься...
mntr13
mntr13
сегодня в 16:48
На чм сначала сыграть нужно
Морозовский
Морозовский ответил loko7
сегодня в 16:42
loko7:
Каких это он игроков в Турции будет просматривать, кроме натурализованного немца.
Дьяков тут кричал, что не вернётся в Россию! Поедет Салямыч на него позырить.
Казанский
Казанский ответил Конебаклан
сегодня в 16:37
Конебаклан:
Они кстати с писерманом похожи всем) может два брата неудачника?
Подозреваю,что дед и внук,причем не разобрать кто первый,а кто второй))
бебето_71
бебето_71
сегодня в 16:32
лысый после ЧМ позором тебя вышвырнут он уже о лиге наций задумался)
loko7
loko7
сегодня в 16:30
Каких это он игроков в Турции будет просматривать, кроме натурализованного немца.
Конебаклан
Конебаклан ответил Казанский
сегодня в 16:28
Казанский:
Не задавайте Степе вопросов на футбольную тему,не заставляйте его иметь бледный вид
Они кстати с писерманом похожи всем) может два брата неудачника?
Конебаклан
Конебаклан ответил Казанский
сегодня в 16:27
Казанский:
Не задавайте Степе вопросов на футбольную тему,не заставляйте его иметь бледный вид
Да он на по стоянку бледный,просто ему стыдно за своих лазурных аргентинцев,хорошо что бледный,а не зеленый)
амурец
амурец
сегодня в 16:26
шведы и турки хорошая проверка для сборной
Казанский
Казанский ответил Конебаклан
сегодня в 16:25
Конебаклан:
Степ вот ответь по чеснаку,а с кем будет толк? Вы кричали,что слуцкий топ тренер (вернее вы жалели коней) и что,вышел он из группы? Так три команды выходило из четырех,а не две,и что? последние)) Так кого ставить ответь???
Не задавайте Степе вопросов на футбольную тему,не заставляйте его иметь бледный вид
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 16:23
cska plus:
Усатому лишь бы пошалабонить.
Почему уходишь от своих шаблонов и как обычно не назвал Черчесова физруком?))
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 16:22
Это похороны, можно ливать
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:16
Да и Турция со Швецией тоже очень рады, что им досталась сборная России! Тот самый случай, когда всех все устроило)
drug01
drug01
сегодня в 16:16
Еще бы получить результаты успешные!
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