Черчесов: «Хорошая группа, крепкая. Мы довольны»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки турнира Лиги Наций. Национальная сборная сыграет в группе B второго по силе дивизиона вместе с командами Швеции и Турции.

«Хорошая группа, крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Ждем расписания, у нас настроение рабочее. Мы расставили приоритеты, так как у нас чемпионат мира на носу. Мы больше сосредоточены на мировом первенстве, нежели на Лиге Наций. Все шаг за шагом.

Мы внимательно осматриваем футболистов, главное, чтобы были все здоровы. К сожалению, уже есть потеря в лице Джикии. Через несколько дней я полечу в Турцию, буду просматривать игроков, так как чемпионат Турции уже стартовал. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть в экспериментальном составе. Турнир новый, все ждем, как он будет проходить, какие плюсы и минусы. Все надо будет проанализировать и готовиться. Потому что мы представляем Россию. Но сейчас приоритет - чемпионат мира, а потом Лига Наций. Не будем распыляться».