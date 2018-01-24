Маскерано: «Пришло время попрощаться»

Уже 26 января к составу китайского клуба «Хебей Чайна Форчун» присоединится полузащитник Хавьер Маскерано, без которого совсем недавно нельзя было представить себе «Барселону». 33-летний футболист попрощался с поклонниками «блаугранас»:

«Секрет нашего успеха заключался в атмосфере в раздевалке. Когда я только перешел в клуб, думал, что будет сложно, здесь ведь так много великих игроков. Но вышло наоборот — адаптироваться было просто.

Здесь всегда играли хорошие люди, лидеры вроде Виктора Вальдеса, Карлеса Пуйоля и Хави, которые задавали тон и вели за собой команду.

Думаю, что мне чертовски повезло провести столько лет в этом клубе. Я просто счастливчик! Но теперь моя мечта подошла к концу, и пришло время попрощаться».