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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.22 6.3 12
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20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 4:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 1.07 11 18
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Алаев: «Сугубо положительные впечатления от жеребьевки»

сегодня, 16:06

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций. Напомним, что сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B вместе с командами Швеции и Турции:

«Сугубо положительные впечатления от жеребьевки, по-моему, очень сильная группа, а всегда приятней играть против сильных. Шведы показали свою силу в стыковых матчах ЧМ-2018 с итальянцами, у Турции строится новая команда под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Да, есть вопросы по тому, что сыграем с турками три раза за год, но, считаю, это нормально: одна игра будет завершать цикл подготовки команды к чемпионату мира, две остальные пройдут позднее и будут официальными. С Турцией у нас хорошие отношения, уверен, что матчи пройдут при полных стадионах».

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:25
Если бы не жеребьевка, ни кто бы и не вспомнил, что Алаев случайно исполняет обязанности Президента РФС.
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