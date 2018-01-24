Алаев: «Сугубо положительные впечатления от жеребьевки»

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Наций. Напомним, что сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B вместе с командами Швеции и Турции:

«Сугубо положительные впечатления от жеребьевки, по-моему, очень сильная группа, а всегда приятней играть против сильных. Шведы показали свою силу в стыковых матчах ЧМ-2018 с итальянцами, у Турции строится новая команда под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Да, есть вопросы по тому, что сыграем с турками три раза за год, но, считаю, это нормально: одна игра будет завершать цикл подготовки команды к чемпионату мира, две остальные пройдут позднее и будут официальными. С Турцией у нас хорошие отношения, уверен, что матчи пройдут при полных стадионах».