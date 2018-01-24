Колосков: «Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций. Национальная сборная сыграет в группе B второго по силе дивизиона вместе с командами Швеции и Турции.

«Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде. Есть шансы на первое место в группе. Теперь у тренерского штаба есть понимание, где и с кем играем. Можно планировать тренировочный процесс, сборы. С этой точки зрения Лига Наций – отличный турнир.

Второе – есть турнирная и денежная мотивация. В любом случае будут какие-то отчисления от УЕФА за успешное выступление. Появляется возможность через турнир пробиться на чемпионат Европы. Сплошные плюсы».