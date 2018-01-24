Главный тренер сборной Беларуси: «Будем бороться за первое место в группе»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко заявил, что команда под его руководством будет бороться за первое место в группе в турнире Лиги Наций. Беларусь сыграет вместе с Люксембургом, Молдовой и Сан-Марино.



«Я думаю, что нормальная жеребьевка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попался наш „родной“ Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе.



Не буду пока говорить комплиментов или очерчивать минусы. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата.



Хороший турнир, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение».