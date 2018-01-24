Ибрагимович: «Подписывайтесь на Instagram Матича или я приду за вами!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович призвал своих подписчиков в Instagram подписаться и на страничку хавбека МЮ Неманьи Матича, который только на днях зарегистрировался в данной соцсети.

«Привет всем. Хочу представить нового человека в сети Instagram. Пожалуйста, подписывайтесь на страничку Неманьи Матича, ему будет очень приятно. Иначе я приду за вами!» — написал швед в соцсети.

Видимо, призыв Златана подействовал, поскольку у Матича уже 471 тысяча подписчиков, хотя страница создана только вчера.

Матич перешел в МЮ прошлым летом.