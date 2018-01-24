Шевченко: «Рад, что появился такой турнир, как Лига Наций»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что украинской сборной в группе предстоит сыграть с командами Чехии и Словакии.

«Я доволен жеребьевкой. Словакия и Чехия – хорошие команды, которые стараются играть в комбинационный футбол. Со Словакией мы недавно играли товарищеский матч и это была хорошая игра. В обеих командах есть хорошие исполнители, поэтому, думаю, нас ждут интересные матчи. Обе страны являются соседями Украины, поэтому болельщикам будет легче добираться на матчи.

Рад, что появился такой турнир, как Лига Наций. Турнир дает возможность командам более низкого уровня попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Плюс группы распределены правильно, нет большой разницы в классе между командами. Думаю, для болельщиков будет интересно следить за матчами, каждый из которых будет по-своему напряжен», - сказал Шевченко.