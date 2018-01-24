Шевченко: «Рад, что появился такой турнир, как Лига Наций»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Франция. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.75 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 75’ Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.2 3.4 2.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.22 6.3 12
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 3:0 Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 3.85 3.65 1.9
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 4:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 1.07 11 18
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 2.55 3.5 2.5
  • Главные новости
  • Все новости
22:24
«Лацио» разгромил «Удинезе»2
22:04
«Арсенал» - «Челси»: стартовые составы7
21:40
«Манчестер Сити» готов включить Агуэро в сделку по Гризманну10
21:22
«Спартак» арендует у «Наполи» Максимовича без права выкупа42
21:15
Сборная России стартует в Лиге Наций 7 сентября матчем с Турцией6
22:21
ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции1
22:11
Санчес присмотрел дом в Манчестере за 2 млн фунтов5
22:00
«Сампдория» - «Рома»: Джеко выходит в основе0
21:44
Сане назвал трех игроков, выступающих на уровне Месси4
21:33
«Ривер Плейт» арендовал у «Порту» полузащитника сборной Колумбии0
21:33
«Арсенал» заплатит за Моуру 35 млн фунтов6
21:10
Мата встретится с Дональдом Трампом4
21:07
Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»18
21:00
Опарин: «„Тосно“ не уступал сопернику ни в борьбе, ни в движении»0
20:56
Палиенко: «У „Тосно“ мало что получалось, но мы выиграли»0
20:53
Два игрока «Сассуоло» продлили контракты с клубом1
20:37
Коутиньо получил 14-й номер в «Барселоне»8
20:26
Тульский «Арсенал» может пополниться футболистом сборной Замбии11
20:23
Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля2
20:13
Вяткин: «Игра в Лиге Европы - один из ключевых факторов перехода в „Лахти“»1
20:06
«Лахти» арендовал защитника «Зенита-2»2
20:02
«Сызрань-2003» получит 20 млн рублей из областного бюджета3
19:53
Санчес: «Анри не советовал мне покидать „Арсенал“»5
19:44
«Болонья» подписала молодого нападающего0
19:42
«Интер» отказался отпускать Эдера в «Зенит» 54

Шевченко: «Рад, что появился такой турнир, как Лига Наций»

сегодня, 17:38

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что украинской сборной в группе предстоит сыграть с командами Чехии и Словакии.

«Я доволен жеребьевкой. Словакия и Чехия – хорошие команды, которые стараются играть в комбинационный футбол. Со Словакией мы недавно играли товарищеский матч и это была хорошая игра. В обеих командах есть хорошие исполнители, поэтому, думаю, нас ждут интересные матчи. Обе страны являются соседями Украины, поэтому болельщикам будет легче добираться на матчи.

Рад, что появился такой турнир, как Лига Наций. Турнир дает возможность командам более низкого уровня попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Плюс группы распределены правильно, нет большой разницы в классе между командами. Думаю, для болельщиков будет интересно следить за матчами, каждый из которых будет по-своему напряжен», - сказал Шевченко.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сане назвал трех игроков, выступающих на уровне Месси
Сегодня, 21:44 4
Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»
Сегодня, 21:07 18
Спиридон - о жеребьевке Лиги Наций: «Нашей целью является первое место в группе»
Сегодня, 19:17 1
Вайсс: «С казахстанским футболом знаком хорошо, с Латвией играли, Андорра - не подарок»
Сегодня, 19:00 2
Гиггз - о жеребьевке Лиги Наций: «Все начинается по-новому: новый турнир и новый тренер»
Сегодня, 18:53 1
Гамшик: «Мы прекрасно знаем, на что способны сборные Украины и Чехии»
Сегодня, 18:48 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100