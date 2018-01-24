Виллиан: «Уход Санчеса из „Арсенала“ равноценен потере „Челси“ Азара»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Франция. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.75 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 73’ Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.2 3.4 2.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.22 6.3 12
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 3:0 Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 3.85 3.65 1.9
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 4:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 1.07 11 18
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 2.55 3.5 2.5
  • Главные новости
  • Все новости
22:24
«Лацио» разгромил «Удинезе»1
22:04
«Арсенал» - «Челси»: стартовые составы6
21:40
«Манчестер Сити» готов включить Агуэро в сделку по Гризманну9
21:22
«Спартак» арендует у «Наполи» Максимовича без права выкупа42
21:15
Сборная России стартует в Лиге Наций 7 сентября матчем с Турцией6
22:21
ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции0
22:11
Санчес присмотрел дом в Манчестере за 2 млн фунтов5
22:00
«Сампдория» - «Рома»: Джеко выходит в основе0
21:44
Сане назвал трех игроков, выступающих на уровне Месси4
21:33
«Ривер Плейт» арендовал у «Порту» полузащитника сборной Колумбии0
21:33
«Арсенал» заплатит за Моуру 35 млн фунтов6
21:10
Мата встретится с Дональдом Трампом4
21:07
Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»18
21:00
Опарин: «„Тосно“ не уступал сопернику ни в борьбе, ни в движении»0
20:56
Палиенко: «У „Тосно“ мало что получалось, но мы выиграли»0
20:53
Два игрока «Сассуоло» продлили контракты с клубом1
20:37
Коутиньо получил 14-й номер в «Барселоне»6
20:26
Тульский «Арсенал» может пополниться футболистом сборной Замбии11
20:23
Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля2
20:13
Вяткин: «Игра в Лиге Европы - один из ключевых факторов перехода в „Лахти“»1
20:06
«Лахти» арендовал защитника «Зенита-2»2
20:02
«Сызрань-2003» получит 20 млн рублей из областного бюджета3
19:53
Санчес: «Анри не советовал мне покидать „Арсенал“»5
19:44
«Болонья» подписала молодого нападающего0
19:42
«Интер» отказался отпускать Эдера в «Зенит» 53

Виллиан: «Уход Санчеса из „Арсенала“ равноценен потере „Челси“ Азара»

сегодня, 17:46

Полузащитник «Челси» Виллиан считает, что уход из «Арсенала» Алексиса Санчеса может сильно ударить по «канонирам». Бразилец сравнил этот трансфер с гипотетическим переходом хавбека «синих» Эдена Азара.

«Трудно терять такого футболиста. Это как если бы от нас ушел Азар. Оба эти парня оказывают влияние на игру своих команд. Никто не хочет терять таких исполнителей. Это два больших игрока, вот только Азар еще в „Челси“, а „Арсенал“ Санчеса уже потерял. „Арсенал“ может приобрести других футболистов, но Алексис был особенным».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сане назвал трех игроков, выступающих на уровне Месси
Сегодня, 21:44 4
Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»
Сегодня, 21:07 18
Спиридон - о жеребьевке Лиги Наций: «Нашей целью является первое место в группе»
Сегодня, 19:17 1
Вайсс: «С казахстанским футболом знаком хорошо, с Латвией играли, Андорра - не подарок»
Сегодня, 19:00 2
Гиггз - о жеребьевке Лиги Наций: «Все начинается по-новому: новый турнир и новый тренер»
Сегодня, 18:53 1
Гамшик: «Мы прекрасно знаем, на что способны сборные Украины и Чехии»
Сегодня, 18:48 1
Обсудить
Все комментарии
starche
starche
сегодня в 20:09
Переживём, в последнее время он ничего особого не показывал.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:34
Азар скоро тоже уйдет. В Реал! А от Санчеса я считаю что хорошо избавелись. Он не старался играть за Арсенал.
Red_team
Red_team ответил 666roza777
сегодня в 18:55
666roza777:
Как болельщик Арсенала скажу, что это бред. Азар круче Санчеса. (Мнения остальных может не совпасть). Особенно если смотреть на позицию атакующего полузащитника. Азар - это смесь Уилшера и Санчеса в лучших их проявлениях. О чем тут говорить? Не вижу повода для нытья, если помимо Мишки еще и Обама подсобит.
Вот не согласен, меня вообще Азар никогда особо не впечатлял, Санчес круче, имхо
Red_team
Red_team ответил Artuom
сегодня в 18:53
Artuom:
В этом сезоне Санчес не оказывал влияния на игру команды, потому что вообще не старался. Так что не велика потеря. А учитывая что ещё и атмосферу портил - отлично что продали! Это в прошлых сезонах можно было так говорить.
Ну он просто потерял мотивацию в Арсе, возможно, Азар тоже скоро захандрит по Реалу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:43
Время покажет.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 18:32
Всё равно, чтоб Анри ушёл в МЮ.
666roza777
666roza777
сегодня в 18:24
Как болельщик Арсенала скажу, что это бред. Азар круче Санчеса.
(Мнения остальных может не совпасть).
Особенно если смотреть на позицию атакующего полузащитника.
Азар - это смесь Уилшера и Санчеса в лучших их проявлениях. О чем тут говорить?
Не вижу повода для нытья, если помимо Мишки еще и Обама подсобит.
Artuom
Artuom
сегодня в 18:20
В этом сезоне Санчес не оказывал влияния на игру команды, потому что вообще не старался. Так что не велика потеря. А учитывая что ещё и атмосферу портил - отлично что продали!

Это в прошлых сезонах можно было так говорить.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:58
точно сказал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100