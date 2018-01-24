Виллиан: «Уход Санчеса из „Арсенала“ равноценен потере „Челси“ Азара»

Полузащитник «Челси» Виллиан считает, что уход из «Арсенала» Алексиса Санчеса может сильно ударить по «канонирам». Бразилец сравнил этот трансфер с гипотетическим переходом хавбека «синих» Эдена Азара.

«Трудно терять такого футболиста. Это как если бы от нас ушел Азар. Оба эти парня оказывают влияние на игру своих команд. Никто не хочет терять таких исполнителей. Это два больших игрока, вот только Азар еще в „Челси“, а „Арсенал“ Санчеса уже потерял. „Арсенал“ может приобрести других футболистов, но Алексис был особенным».