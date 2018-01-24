Глушаков: «Пока не вникал в схему проведения Лиги Наций»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций. Россия в своей подгруппе сыграет с командами Швеции и Турции.

«Турция и Швеция - хорошие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже глупо. И с теми, и с другими будет тяжело и интересно играть. Надеюсь, болельщикам тоже понравится. Сборная всегда ищет подходящих соперников по товарищеским матчам перед чемпионатом мира или Европы. А здесь нам уже выпали достойные команды.

Пока, если честно, не вникал в схему проведения Лиги Наций. Когда турнир стартует, станем думать об этом. Любопытно будет разобраться, понять, что и как».