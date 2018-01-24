Саутгейт: «Сборная Испании - это хорошая проверка для нас»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что сборная Англии попала в одну группу с командами Испании и Хорватии.

«Концепция турнира такова, что ты проводишь матчи турнирного значения при высоком уровне конкуренции, и эти критерии полностью соблюдаются в группе, куда мы попали. С Хорватией мы давно уже не встречались, так что ждем этих матчей с интересом, ну и, конечно, игр с Испанией, одной из сильнейших команд мира. Это хорошая проверка для нас. Нам нравится концепция с меньшим числом товарищеских матчей, на место которых приходят встречи с топовыми сборными», - сказал Саутгейт.