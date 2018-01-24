Луческу: «Турция сделает всё, чтобы подготовиться к Лиге Наций наилучшим образом»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Турция сыграет с командами России и Швеции.

«Мы попали в группу с двумя непростыми соперниками. Однако эти матчи будут фантастическим опытом для наших болельщиков. Шведы регулярно играют в финальных стадиях Евро, но у Турции в последние годы были с ними неплохие результаты. В двух последних товарищеских матчах Турция Швецию обыграла. Мы сделаем все, чтобы подготовиться к этим матчам наилучшим образом.

Мне нравится идея проведения Лиги Наций и формат турнира. Примерно равные сборные играют друг против друга, а матчи имеют турнирное значение. У наших игроков будет серьезная мотивация».