Лев: «Наконец-то нам не повезло при жеребьевке»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Германия попала в одну группу с командами Франции и Голландии.

«Наконец-то нам не повезло при жеребьевке! Будет невероятно интересно. Нидерланды и Франция - наши соседи, у которых богатая футбольная культура и история. Болельщики могут уже готовиться к увлекательным схваткам. Мне нравится идея с меньшим количеством товарищеских встреч и большим числом матчей турнирного значения. Теперь у нас есть турнир, в котором ты можешь что-то выиграть или вылететь лигой ниже», - сказал Лев.