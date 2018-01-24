Гацкан - о жеребьевке Лиги Наций: «Поборемся за первое место в группе»

Полузащитник «Ростова» и сборной Молдовы Александр Гацкан прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Молдова попала в одну группу с командами Беларуси, Люксембурга и Сан-Марино.

«Поборемся за первое место в группе. Главные конкуренты - Беларусь и Люксембург. С белорусами у нас всегда интересные матчи получаются. Со многими ребятами из Беларуси пересекаемся в российской Премьер-Лиге. Жаль, что мой друг Тимофей Калачев (партнер по „Ростову“) закончил выступления за сборную», - сказал Гацкан.