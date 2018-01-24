Сантуш: «С Италией всегда играть не хочется»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Португалия попала в одну группу с командами Италии и Польши.

«Непростой жребий. Мы играли с Польшей в четвертьфинале последнего Евро-2016 и знаем, что у нее классные футболисты. С Италией всегда играть не хочется. Особенно сейчас, когда она не попала на чемпионат мира и сделает все, чтобы загладить вину в этом турнире. Могу пообещать одно. Мы будем играть самоотверженно и стремиться к победе в каждом матче, как всегда.

Один из плюсов этого турнира в том, что станет больше матчей между командами схожего уровня. Некоторым странам всегда было тяжело бороться в квалификации чемпионата мира или Европы. Теперь у них есть еще один повод инвестировать в развитие массового футбола, что, конечно, пойдет на пользу всему европейскому футболу», - сказал Сантуш.