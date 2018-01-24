Роберто Мартинес: «Для Бельгии самое важное - научиться привыкать побеждать»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Бельгия попала в одну группу с командами Швейцарии и Исландии.

«Мне нравится формат Лиги Наций. Было нужно что-то подобное на уровне сборных. Для Бельгии самое важное - научиться привыкать побеждать. У сборной Швейцарии много индивидуально талантливых футболистов, вроде Гранита Джаки или Джердана Шакири. Исландия же находится в сердцах всех футбольных болельщиков после того, что ей удалось на Евро-2016 во Франции», - сказал Мартинес.