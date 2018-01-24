Далич: «О матчах со сборными Испании и Англии можно только мечтать»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Хорватия попала в одну группу с командами Англии и Испании.

«Нам предстоят встречи с двумя командами, играющими в зрелищный футбол. О матчах со сборными Испании и Англии можно только мечтать. Так что у нас будут четыре потрясающих поединка, нам нужно провести их на максимуме. Мы никого не боимся и не чувствуем себя аутсайдерами. Мы вправе рассчитывать на положительный результат», - сказал Далич.