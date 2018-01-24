Майкл О'Нил останется тренером сборной Северной Ирландии до 2024 года

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил принял предложение и продлил контракт с местной федерацией футбола до 2024 года.

О'Нил возглавил сборную в 2012 году. Под его руководством команда впервые в истории вышла в финальную часть Евро-2016, а также была близка к попаданию на ЧМ-2018, но уступила в двух стыковых встречах Швейцарии с общим счетом 0:1. Предыдущее соглашение тренера было рассчитано до 2020 года.

По слухам, О'Нил стал самым высокооплачиваемым менеджером в истории Северной Ирландии.