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Гиггз - о жеребьевке Лиги Наций: «Все начинается по-новому: новый турнир и новый тренер»

сегодня, 18:53

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Наций. Напомним, что Уэльс попал в одну группу с командами Ирландии и Дании.

«Я сейчас весь на эмоциях. Нам достались хорошо знакомые команды. Особенно это относится к Ирландии (эти сборные встречались в европейской квалификации, и ирландцы, победив в Кардиффе, лишили валлийцев шансов поехать на ЧМ-2018). Думаю, игроки будут очень мотивированы, тот матч принес очень большое разочарование. Но сейчас все будет иначе, все начинается по-новому: новый турнир и новый тренер», - сказал Гиггз.

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Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 21:34
Всё верно,пора им начинать всё сначала
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