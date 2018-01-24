Санчес: «Анри не советовал мне покидать „Арсенал“»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опроверг домыслы СМИ о том, что покинуть «Арсенал» его надоумил бывший игрок «канониров» Тьерри Анри. После перехода чилиец заявил: «Я помню беседу с Анри, легендарным игроком „Арсенала“, который ушел из клуба по тем же причинам. Сегодня настал мой черед». Эта фраза ввела в замешательство общественность, но позднее Анри эти слухи опроверг, а теперь настала очередь и самого Санчеса:

«Хочу подчеркнуть, что Анри никогда не советовал мне уходить, это было моё личное решение.

Он действительно любит „Арсенал“, поэтому я хотел бы однажды увидеть Анри на тренерском мостике клуба».