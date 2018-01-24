Санчес: «Анри не советовал мне покидать „Арсенал“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Франция. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 2.75 3.45 2.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 72’ Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 0:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.2 3.4 2.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес Фонбет 1.2 6.6 13
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 3:0 Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 3.65 3.65 1.95
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 4:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 1.07 11 18
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 2.55 3.5 2.5
  • Главные новости
  • Все новости
22:24
«Лацио» разгромил «Удинезе»1
22:04
«Арсенал» - «Челси»: стартовые составы6
21:40
«Манчестер Сити» готов включить Агуэро в сделку по Гризманну9
21:22
«Спартак» арендует у «Наполи» Максимовича без права выкупа42
21:15
Сборная России стартует в Лиге Наций 7 сентября матчем с Турцией5
22:21
ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции0
22:11
Санчес присмотрел дом в Манчестере за 2 млн фунтов4
22:00
«Сампдория» - «Рома»: Джеко выходит в основе0
21:44
Сане назвал трех игроков, выступающих на уровне Месси4
21:33
«Ривер Плейт» арендовал у «Порту» полузащитника сборной Колумбии0
21:33
«Арсенал» заплатит за Моуру 35 млн фунтов6
21:10
Мата встретится с Дональдом Трампом4
21:07
Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»18
21:00
Опарин: «„Тосно“ не уступал сопернику ни в борьбе, ни в движении»0
20:56
Палиенко: «У „Тосно“ мало что получалось, но мы выиграли»0
20:53
Два игрока «Сассуоло» продлили контракты с клубом1
20:37
Коутиньо получил 14-й номер в «Барселоне»6
20:26
Тульский «Арсенал» может пополниться футболистом сборной Замбии11
20:23
Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля2
20:13
Вяткин: «Игра в Лиге Европы - один из ключевых факторов перехода в „Лахти“»1
20:06
«Лахти» арендовал защитника «Зенита-2»2
20:02
«Сызрань-2003» получит 20 млн рублей из областного бюджета3
19:44
«Болонья» подписала молодого нападающего0
19:42
«Интер» отказался отпускать Эдера в «Зенит» 53
19:39
«Ливерпуль» и «Эвертон» поборются за Рондона3

Санчес: «Анри не советовал мне покидать „Арсенал“»

сегодня, 19:53

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес опроверг домыслы СМИ о том, что покинуть «Арсенал» его надоумил бывший игрок «канониров» Тьерри Анри. После перехода чилиец заявил: «Я помню беседу с Анри, легендарным игроком „Арсенала“, который ушел из клуба по тем же причинам. Сегодня настал мой черед». Эта фраза ввела в замешательство общественность, но позднее Анри эти слухи опроверг, а теперь настала очередь и самого Санчеса:

«Хочу подчеркнуть, что Анри никогда не советовал мне уходить, это было моё личное решение.

Он действительно любит „Арсенал“, поэтому я хотел бы однажды увидеть Анри на тренерском мостике клуба».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Из чупакабры в киллера
Сегодня, 19:09Станислав Горин в блоге Цифровое измерение9
Буффон вернулся к тренировкам в общей группе
Сегодня, 18:10 2
Номер для героя. «Семёрка» МЮ и предшественники Санчеса
Сегодня, 14:44Тот самый Babangida в блоге "Соккер" Хронограф7
Самый странный трансфер зимы
Сегодня, 09:52Доскен Бахытулы в блоге Трансферная лихорадка4
Лучший голеадор «Севильи» хочет покинуть клуб из-за Монтеллы
Сегодня, 04:57 3
Маскерано на дороге в Китай
Вчера, 22:31Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка7
Обсудить
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:03
Видать своя голова сработала
Romeo 777
Romeo 777 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 20:24
Рауль и Зидан:
А что МЮ поздравлять что ли можно ?
Смотря с чем...если ты о трансфере Санчеса, то да, 2 дня назад официально объявлен переход
starche
starche
сегодня в 20:08
Анри плохого не посоветует.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 19:59
А что МЮ поздравлять что ли можно ?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:56
Не послушался...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100