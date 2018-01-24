Вяткин: «Игра в Лиге Европы - один из ключевых факторов перехода в „Лахти“»

Новичок «Лахти» Артем Вяткин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о причинах перехода в клуб из Финляндии.

«Поступило предложение от „Лахти“. Я подумал, посоветовался с близкими и принял решение сменить клуб. В Финляндии я буду в аренде до конца года, у меня действующий контракт с „Зенитом“.

Подумал, что переход в „Лахти“ будет шагом вперед. Во-первых, потому что в Хорватии я играл во второй лиге. Во-вторых, со стороны „Лахти“ была серьезная заинтересованность.

Предстоящая игра „Лахти“ в Лиге Европы - один из ключевых факторов перехода. Думаю, каждый футболист мечтает сыграть в Лиге Европы – это будет для меня небольшой шаг вперед, а также возможность показать себя».