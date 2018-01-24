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Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»

сегодня, 21:07

Нападающий «Гента» Самуэль Калу рассказал, что у него был вариант с московским ЦСКА, но по настоянию агента футболист решил продолжить карьеру в Бельгии. 

«Меня хотел подписать ЦСКА, и я понимал, что игра в российской лиге - шаг вперед, но агент сказал, что „Гент“ - лучшее решение. Сейчас я могу сказать, что он был прав.

Я хочу играть в большом клубе, завоевать множество трофеев и стать лучшим игроком Африки, как Салах. Всегда буду следовать по его стопам, но для начала мне нужно попасть в АПЛ».

20-летний Калу в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах чемпионата Бельгии.

Ранее «армейцы» подписали опорника Кристияна Бистровича.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 22:25
О - 4 гола, в Бельгии...Хорошо, что не пошел в ЦСКА - Вернблум и то лучше смотрится )))
RDeanW
RDeanW
сегодня в 22:16
агент спас своего футболиста от пятого места и будущего вылета в фнл)
Kerri
Kerri
сегодня в 21:53
С такой результативностью он армейцам и даром не нужен!
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 21:52
Он случайно не брат Соломона Калу, который гонял за Челси??
RussianHorse
RussianHorse ответил Фата лист
сегодня в 21:43
Фата лист:
Зачем нам фланговый нападающий-полузащитник? У нас даже позиции такой в текущей схеме нет.
Видимо, еще при Леониде "интересовались".
VIPded
VIPded
сегодня в 21:40
Ну и фиг с тобой, Калу... ЦСКА и без тебя свои задачи решает!
cska.78
cska.78
сегодня в 21:36
Играй себе в Бельгии на здоровье!
Faustello
Faustello
сегодня в 21:34
Повезло, ходил по краю пропасти ))))
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:33
Зачем нам фланговый нападающий-полузащитник? У нас даже позиции такой в текущей схеме нет.
loko7
loko7
сегодня в 21:31
Агентом является наверное Селюк.
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 21:30
Зулус, не выдумывай. С такой статистикой ты ненужен нам.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил За адекватность
сегодня в 21:30
За адекватность:
Вы полагаете футболисты ЦСКА, да и других клубов со своими зарплатами голодают.Очень сомневаюсь.
Палец кто съел???)
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 21:28
раньше Гинер мог футболистов просто пальцем поманить, щас увы.
За адекватность
За адекватность ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:25
Сергеевич вернулся 1:
Тот самый случай, когда агента нет желания ругать..). Он тысяча раз прав! Футболист видел наверно голод в Африке. Зачем возвращаться в прошлое?)-Удачи в Генте. Поддерживаю его решение. Молодец)
Вы полагаете футболисты ЦСКА, да и других клубов со своими зарплатами голодают.Очень сомневаюсь.
Лицо Джонса
Лицо Джонса
сегодня в 21:24
    time out
    time out
    сегодня в 21:22
    Толковый агент у Самуэля Калу, чувствуется, что разбирается в футболе.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 21:18
    Тот самый случай, когда агента нет желания ругать..). Он тысяча раз прав! Футболист видел наверно голод в Африке. Зачем возвращаться в прошлое?)-Удачи в Генте. Поддерживаю его решение. Молодец)
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    сегодня в 21:09
    Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил не бросать футбол»
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