Самуэль Калу: «Меня звал ЦСКА, но агент убедил перейти в „Гент“»

Нападающий «Гента» Самуэль Калу рассказал, что у него был вариант с московским ЦСКА, но по настоянию агента футболист решил продолжить карьеру в Бельгии.

«Меня хотел подписать ЦСКА, и я понимал, что игра в российской лиге - шаг вперед, но агент сказал, что „Гент“ - лучшее решение. Сейчас я могу сказать, что он был прав.

Я хочу играть в большом клубе, завоевать множество трофеев и стать лучшим игроком Африки, как Салах. Всегда буду следовать по его стопам, но для начала мне нужно попасть в АПЛ».

20-летний Калу в текущем сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах чемпионата Бельгии.

Ранее «армейцы» подписали опорника Кристияна Бистровича.