Санчес присмотрел дом в Манчестере за 2 млн фунтов

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес присмотрел для себя и своей семьи дом в Манчестере за 2 миллиона фунтов стерлингов. Дом оборудован всем необходимым, включая пять больших спален, тренажерный зал и уютный дворик с футбольными воротами.
|Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Арсенал
|-:-
|Челси
|2.75
|3.45
|2.5
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|21:00
|70’
|Алавес
|0:0
|Валенсия
|3.2
|3.4
|2.2
|23:30
|сегодня
|Реал
|-:-
|Леганес
|1.2
|6.6
|13
|Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|Лацио
|3:0
|Удинезе
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Сампдория
|-:-
|Рома
|3.65
|3.65
|1.95
|Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
|1
|X
|2
|20:30
|Матч завершен
|ПСЖ
|4:2
|Генгам
|1.07
|11
|18
|23:05
|сегодня
|Монако
|-:-
|Лион
|2.55
|3.5
|2.5
Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес присмотрел для себя и своей семьи дом в Манчестере за 2 миллиона фунтов стерлингов. Дом оборудован всем необходимым, включая пять больших спален, тренажерный зал и уютный дворик с футбольными воротами.