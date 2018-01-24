Санчес присмотрел дом в Манчестере за 2 млн фунтов

Новичок «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес присмотрел для себя и своей семьи дом в Манчестере за 2 миллиона фунтов стерлингов. Дом оборудован всем необходимым, включая пять больших спален, тренажерный зал и уютный дворик с футбольными воротами.





